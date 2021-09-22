"Нельзя выходить из каюты. Разгонимся до 60 километров"

- В последний раз такие рейсы проводили почти 15 лет тому назад, - говорит руководитель Государственного агентства развития туризма 39-летняя Марьяна ОЛЕСЬКИВ. 16 сентября спускается по лестнице к причалу у Речного вокзала Киева. Там пришвартован скоростной теплоход "Нибулон Экспресс-1". Экипаж готовится к туристическому рейсу в райцентр Канев Черкасской области.

Тур тестовый. Поплывут более 70 пассажиров, которых отобрали в фокус-группы. Должны оценить уровень путешествия. С 2022-го такие рейсы могут стать регулярными.

- Давайте руку, рухнете в воду, - мужчина в оранжевом жилете помогает женщине зайти внутрь корабля. За ней в каюту осторожно спускаются другие пассажиры.

В просторном салоне люди рассаживаются в кресла. Рассматривают Днепр в большие окна по бокам теплохода. За туалетом в задней части судна - высокие лестницы на палубу. Пассажирам туда подниматься нельзя, объясняют матросы.

- Дети, ради Бога, сядьте! - девушки-организаторы кричат ​​детям, которые есть среди туристов. - Вам нельзя выходить из каюты. Опасно, потому что разгонимся до 60 километров в час.

На воде осенний холод чувствуется сильнее. Пассажиры кутаются в куртки и жакеты. У судна начинают ощутимо работать подводные крылья. Видно, как разрезают воду. Брызги разлетаются на несколько метров. Теплоход набирает скорость.

- Лучше, чем автобусом, - бородатый мужчина смачно ест бутерброд с колбасой на кресле рядом. - не трясет. По звукам, будто поездом "Интерсити" еду.

Расстояние от Киева до Канева - более 130 км. На теплоходе его можно преодолеть за 3 часа.

Речной вокзал в Каневе расположен у автомобильного. Рядом супермаркеты, аптеки и киоски. Напротив возвышается бывший советский дом быта. Сейчас там торговый центр с секонд-хендом.

- Мы построим отель и у всех туристов будет место, где остановиться, - встречает пассажиров мэр 64-летний Игорь Ренькас. - Пока не совсем готовы к таким рейсов.

Пассажиров отвозят к Чернечьей горе, где похоронен Тарас Шевченко. Показывают музей Кобзаря. После - знакомят с работой местной гидроэлектростанции.

В 16:30 "Нибулон" отправится в обратный рейс. Вблизи автовокзала теплоход рассматривают местные и гости.

- Если будет недорого, то буду кататься, - говорит Александр, ждет маршрутку в Киев за 120 грн.

- За такие рейсы с подобной экскурсией планируют брать от 1600 до 2000 гривен, - говорит одна из организаторов поездки Дарья. Считает пассажиров, возвращающихся в салон "Нибулона".

В столицу туристы возвращаются, когда на улице уже почти темно. Аплодируют экипажу.

Скоростной теплоход - восстановленное судно с подводными крыльями "Восход". Их изготавливали в Украине с 1973-го. Стали модернизированными версиями первых советских скоростных кораблей "Ракета", которые выпускали с 1957 года.

В Украине ходили сотни "Восходов" и "Ракет". В 2000-х судоходство стало экономически невыгодным. Суда начали распродавать за границу.

После четырех тестовых поездок в Канев организаторы анонсировали платные туры на "Нибулоне": двухчасовые в Вышгород Киевской области и 30-минутные по Днепру близ столицы. Судно будет ходить до выходных. Билеты стоят 450 и 280 грн соответственно.