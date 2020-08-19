Наталью Златопольскую 6-й год не пускают домой

6-й год не могут попасть домой полтавчанка 37-летняя Наталья Златопольская с дочкой Софией, 8 лет, и сыном 12-летним Арсением. В ноябре 2014-го их из дома на ул. Конституции выгнал Вячеслав Златопольский, бывший муж Натальи.

В позапрошлом году суд постановил передать в собственность женщины две трети дома. Вячеслав с матерью проиграли апелляцию. Но отказываются впускать в помещение бывшую семью.

- Когда покупали этот дом, большую часть денег на него дали мои родители. Сейчас имею на руках решение о выделении мне части жилища, - рассказывает Наталья. - В доме живут бывший муж с матерью, новой женой и ребенком.

- Говорила судье, пущу бывшую невестку, если заплатит за коммунальные услуги. Сколько лет их здесь не было, а мы платили, - говорит Жанна Златопольская.

Наталья работает в Полтавском педагогическом университете. С детьми живет в общежитии. 1 июля пыталась зайти в дом с помощью судебных исполнителей. Их тоже не пустили. Повторно попытаются заселить семью в начале сентября.

- Женщина имеет право жить в этом доме. Но другой владелец препятствует заселению, - говорит государственный исполнитель 23-летний Вадим Палек. - Есть право налагать штраф за невыполнение решения суда. Это и делаем. Но Вячеслав Викторович все оспаривает в суде. Дело затянется.