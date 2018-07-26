Народного депутата обокрали посреди дороги

Внефракционного народного депутата 42-летнюю Наталью Веселову обокрали на трассе Харьков - Киев в Полтавской области. Это произошло 22 июля в 3 часа ночи.

Возвращалась из Славянска в Киев на машине знакомого. По дороге пробили колесо, поэтому остановились.

- Пока ставили запаску, рядом припарковалась "Ауди А6" на "евробляхах", - рассказывает Наталья Веселова. - Мы не обратили внимание. Думали, у людей такая же проблема. Когда сели в машину, заметила - исчез рюкзак. Стоял рядом с пассажирским сиденьем. Вызвала полицию. Там были документы, деньги и карточки. Денег немного. Самое ценное - паспорт с донецкой пропиской. Теперь мне выдадут ID-карту, в которой не будет информации о регистрации и месте проживания.

Депутат предполагает, что злоумышленники специально что-то разбросали по дороге. Потому что трасса была ровной, отремонтированной.

Полиция расследует уголовное производство по факту кражи.