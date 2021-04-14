Надо везде вводить жесткий карантин

- Не карантин, а детский сад. У вас люди не хотят ограничивать контакты и носить маски правильно. Дороги забиты, все куда-то едут, — говорит израильский анестезиолог Борис Брыль.

В Украине в течение недели ежедневно клали в стационары по 4,5–5 тысяч больных коронавирусом. Умирали от 250 до 500 человек. Это самые высокие цифры с начала пандемии.

— Медицинская система выдержит максимум до семи тысяч суточных госпитализаций, — говорит главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, 40 лет. - Больше всего страдают крупные города. Медиков не хватает, персонал морально выгорает. На обучение новых не хватает времени. Исправить все можно, если люди везде будут ходить в масках недели три.

Медики в отчаянии, говорит инфекционист столичной больницы №4 Евгений Дубровский, 35 лет:

— Больница заполнена тяжелыми больными коронавирусом. Это преимущественно люди с хроническими заболеваниями. Есть молодые и без патологий. Такого количества можно было избежать, если бы амбулаторную помощь оказывали качественнее. Нынешнее дистанционное лечение малоэффективно. Если медик не видит больного, то неизбежно будут ошибки, которые приведут к госпитализации. Например, пациент нервничает и накручивает себя. Ему назначают кучу лишних анализов, антибиотики. А в это время состояние другого больного может ухудшаться, а он этого не осознает. Перегруженный семейный врач может не разобраться и назначить шаблонное лечение всем подряд.

Семейные терапевты не получают надбавок за работу с ковид-больными, добавляет Дубровский:

- Им не дают средства за вредность труда, потому что они не видят пациентов. Терапевты, в свою очередь, не хотят их принимать, потому что не имеют доплаты. Замкнутый круг. Неэффективность организации работы на амбулаторном уровне и создала проблемы с перегрузкой стационаров.

На 14 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 14 553 человек в сутки. Умерли - 467.

На утро 14 апреля в красной зоне карантина оказались Киев и 11 областей — Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая и Черниговская. С 15-го числа строгие ограничения начнут действовать на Полтавщине. В желтой зоне Херсонщина, Закарпатье и Ивано-Франковщина. Остальные регионы в оранжевой.

В столице строгий карантин должен был завершиться 16 апреля. Но из-за всплеска заболеваемости его продлили до 30 числа.

— Третья волна коронавируса связана в частности с британским и южноафриканским штаммами инфекции, — говорит министр здравоохранения 45-летний Максим Степанов. - Мы вышли на пик заболеваемости. Ситуация начала стабилизироваться.

— Медицинская система не выдержит, если будет 30 тысяч больных ежедневно, — говорит инфекционист из Ивано-Франковска Сергей Федоркив, 27 лет. - Сейчас работа в больницах хаотичная. Графики медиков нестабильны, потому что часто выпадают сами из-за болезни. Стоит везде вводить жесткий карантин, как в европейских странах. О спаде заболевания говорить рано. Потому что впереди Пасха. Люди начнут ходить в гости, в церкви. Болезнь одолеем, когда сформируется коллективный иммунитет после вакцинации.

На этой неделе в Украину бесплатно поступит 117 тыс. доз американской вакцины "Пфайзер". Будут вакцинировать персонал и жителей интернатов и домов престарелых. Еще 10 млн доз должны получить до конца года.

13 апреля в Украине начали вакцинировать китайским препаратом "Коронавак". Прежде всего вакцинируют полицейских, инвалидов и их опекунов, спортсменов-олимпийцев паралимпийцев, будущих участников ВНО. Продолжается вакцинация индийским "Ковишелдом", изготовленным по лицензии шведско-британской компании "Астразенека".

— Темпы вакцинации тормозит низкая склонность к прививкам медперсонала и населения. Заставить не можем, — говорит иммунолог Федор Лапий, 47 лет. - У всех регионов есть доступ к вакцине. Прививки делают в специальных пунктах в государственных и частных лабораторий. Сможем вакцинировать до конца года 70 процентов украинцев, при условии, что будет достаточно вакцин и люди не будут отказываться. Сейчас на прививки согласны менее половины взрослых украинцев.

На середину апреля в страну должно поступить 1,5 млн доз "Ковишелдау", 700 тыс. — "Коронавака", 600 тыс. — южнокорейского препарата по лицензии "Астразенеки". Зато получили 215 тыс. доз китайской вакцины и 500 тыс. индийской.

— Возник дефицит вакцин, от которого страдаем не только мы, — продолжает Лапий. — Индия расширила программу иммунизации своего населения. Поэтому ограничила экспорт препарата. Подобный запрет есть в Китае.

"Пфайзер" не лучше других вакцин, которые будут доступны украинцам.

— Люди думают, если его колют в США и Европе, то он качественнее и надежнее. Это не так, - добавляет Лапий.

С 24 февраля по 14 апреля в Украине от коронавируса вакцинировали более 403 551 человека. Пятеро получили повторную дозу "Ковишелда". Больше всего прививок, по 800-1500, делают ежедневно на Киевщине, Днепропетровщине, Львовщине. В остальных областях - от 50 до 500.