Национальный медуниверситет объявил страйк

В киевском Национальном медицинском университете имени Александра Богомольца объявили общую забастовку. 26 февраля вход в вуз перекрыли цепями. Не работает ни один корпус, кроме физико-химического, где разместился забастовочный комитет.

Преподаватели и студенты требуют вернуть ректора Екатерину Амосову. Ее Министерство здравоохранения отстранило от работы 20 февраля. Потому что заведение не провело обязательный лицензионный экзамен для студентов-стоматологов. Ректор заявила, что МОЗ не выделило достаточно средств для проведения тестирования.

— Учебный процесс и научная деятельность полностью останавливаются на неопределенное время, — говорит первый проректор Ярослав Цехмистер. — Все помещения будут недоступны для посетителей.

Студентам позволили пропускать занятия, сообщили в забастовочном комитете. Их позже можно будет отработать.

— Это не забастовка студентов и преподавателей. Это — саботаж некоторых членов администрации и деканов университета, — говорит исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун. — Не нужно путать саморганизованное студенческое движение со спущенной сверху инициативой сорвать учебный процесс. В заложниках оказались тысячи будущих врачей.