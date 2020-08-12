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четверг, 13 августа 2020 00:10

Начинается вторая волна заболеваемости коронавирусом

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В Украине начинается вторая волна заболеваемости коронавирусом. Подобная ситуация в Европе, говорят в правительстве.

- Понимали, что будет вторая волна. Но существенного увеличения количества больных ожидали где-то в октябре-ноябре. Предполагалось, что это будет соединено с сезонной эпидемией гриппа. Так думал и весь мир, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 44 года.- Сейчас видим, что все страны Европы тоже фиксируют всплеск количества инфицированных.

Страна начинает готовить к приему больных дополнительные больницы.

- Больницы "второй волны" уже разворачиваются в некоторых областях, - добавляет Степанов. - Количество тестов увеличили в десятки раз. Закупают аппараты искусственной вентиляции легких, подводят кислород к кроватям.

Если количество больных в Украине дойдет до двух тысяч в сутки, то ежедневно от инфекции будут умирать 40-50 человек, прогнозируют в Кабмине. Сейчас смертность составляет 20-30 человек.

Вакцина от коронавируса еще не разработана. Ее стоимость - более $100 млрд, прогнозируют во Всемирной организации здравоохранения.

На 12 августа в Украине инфекцию подтвердили у 84 548 человек. Вылечились 45 686 человек, умерли - 1970. Больше всего больных во Львовской области и Киеве – 11 308 и 9869 соответственно.

Автор: Сергей ДЗЕХ
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