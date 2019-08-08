Начали ремонт самой плохой трассы в Украине

5 августа начали реконструкцию трассы Кропивницкий - Николаев. На участке ремонта запрещено ездить грузовикам и машинам весом более 10 т. Другим автомобилям также советуют объезжать перекрытую часть.

Дорога длиной более 180 км. Во многих местах разрушен асфальт. Из-за деформированного покрытия можно повредить днище и ходовую часть. Водители считают трассу самой худшей в Украине.

- Там много глубоких ям и наплывов асфальта, - объясняет председатель общественной организации "Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры" 44-летний Владимир Наумов. - Этому есть несколько причин. Государство не может гарантировать безопасность дорог из-за перегруженности фур. Именно они больше всего "убивают" покрытие. Однако соответствующий контроль не ведется. Нет должного ухода. Наименьшую трещину необходимо сразу же обрабатывать, чтобы не разрасталась дальше. На это из бюджета выделяют недостаточно средств.

Трассу ремонтируют на трех участках Кировоградщины. Возле села Полтавка фрезеруют верхние слои асфальта и укладывают базовый. За городом Бобринец ведут подготовительные работы и регенерацию основания.

- Перед строительством или ремонтом дорог самое главное определить, кто будет обслуживать эту дорогу и отвечать за безопасность. Пока этот вопрос четко не выяснят, новая или отремонтированная дорога будет превращаться в направление. Вместо 10 лет эксплуатации покрытия хватает только на два, - добавляет эксперт.

В этом году из госбюджета на ремонт дороги государственного значения Н-14 выделено 1 млрд грн - по 500 млн грн Кировоградской и Николаевской областям.