На выборы пойдут две трети украинцев

71% украинцев убеждают, что будут голосовать на предстоящих выборах президента в марте, 20% — еще не определились, 9% — точно не будут голосовать. Об этом свидетельствуют результаты опроса центра "Социс".

Проводили его с 8 по 18 февраля. Опросили 2 тыс. лиц в возрасте от 18 лет во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

— В течение длительного времени явка на общенациональные выборы стабильная, — говорит начальник отдела Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс" 36-летний Александр Чашковский. — На местных выборах явка всегда ниже. Так, в 2015-м в среднем по стране голосовали почти 40 процентов граждан. Причем старшим людям ходить на выборы интереснее, чем молодежи в возрасте 18-30 лет. Неважно, местные они или общенациональные. Почти все, кто говорят о своем намерении идти голосовать, обычно так и делают. Но нельзя уверенно сказать о явке 71 процента граждан, исходя из последнего опроса. Но по прогнозу, 65-70 процентов могут прийти на выборы.

На желание человека голосовать влияет занятость и личная определенность. Не определившиеся люди в большинстве случаев не планируют идти на выборы.