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вторник, 23 июля 2019 00:25

На родине Шевченко будут варить борщ с карасями

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17-18 августа в селе Моринцы Звенигородского района Черкасской области проведут ежегодный художественный фестиваль "Ше.Фест". Его посвящают популяризации Кобзаря. Вход бесплатный.

- Мы показываем Шевченко как реального человека, - рассказывает основательница "Ше.Феста" 30-летняя Юлия Капшученко-Шумейко. - Открывали его как археолога, театрала, педагога. Рассказывали и показывали, кого любил, с кем дружил, что ел.

Фестиваль проводят шестой раз. В прошлом году его посетили более 10 тыс. человек. В этом году мероприятие будет иметь 10 локаций, работающих круглосуточно. На музыкальной сцене выступят группы "Тартак", "Карна", "Вий", на просветительской - писатели Василий Шкляр, Сашко Лирник, Александр Ирванец, на театральной - покажут спектакли "Сон. Комедия" львовской мастерской "Театр в корзине" и "Гайдамаки "Николаевского академического художественного драматического театра. Посетителей будут угощать любимым блюдом Шевченко - борщом с карасями.

- Шевченко цитируют наши воины, - продолжает Юлия Капшученко-Шумейко. - С его поэзией идут в бой. Он начал создавать украинское государство, вдохновил на борьбу и действие последующих государственников. Перед фестивалем в селе ремонтируют дороги, местные красят заборы, сажают клумбы. Фестиваль длится два дня, а это все остается весь год. Для селян это событие. Большинство из них никогда в жизни не ездили на подобные мероприятия, а тут приехали к ним.

Ночевать гости смогут у местных или в отелях соседних городов. Для тех, кто не имеет возможности оплатить проживание, установят палатки.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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