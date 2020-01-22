На ремонт дорог потратят более 50 миллиардов гривен

Кабинет министров утвердил перечень дорожных объектов, которые отремонтируют в этом году. Обновят около 5 тыс. км дорог государственного и местного значения, мосты. Из Дорожного фонда на работы пойдет более 30 млрд грн. Еще 20 млрд привлечет Укравтодор.

В первую очередь отремонтируют или продолжат строить трассы государственного значения Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка, Днипро — Царичанка–Кобеляки — Решетиловка, Чугуев — Меловое, Кропивницкий — Кривой Рог — Запорожье, Александровка–Николаев, Днипро — Николаев, Херсон — Черновцы.

"Дорожная отрасль получит рекордное финансирование в 2020 году, — написал в фейсбуке министр инфраструктуры Владислав Криклий, 33 года. - Должны привести в хорошее состояние и все наши пункты пропуска. Потому что это первое, что видят люди, когда въезжают в Украину".

В прошлом году в стране обновили 2407,5 км дорог государственного и местного значения.