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пятница, 13 сентября 2019 00:00

"На музыкальный фестиваль собирали деньги полгода"

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В Донецке отменили концерт памяти лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко. Должен был пройти в кинокафе им. Александра Ханжонкова. В социальных сетях местные жители возмущались, что в заведении чтят память украинца, который не любил оккупационную администрацию.

- В прошлом году в кинокафе пели песни "Скрябина". В этом году пригрозили, — говорит 21-летний Ярослав Данилюк, студент из Донецка. — Раньше здесь выступали местные рок-музыканты, проводили вечера с караоке, ставили виниловые пластинки.

После оккупации части Донбасса стало больше звезд российской эстрады. Поют на больших праздниках - Дни города Донецка, Макеевки, Дни шахтера, придуманных боевиками праздниках. Это те певцы, которым за поддержку Путина и оккупацию Донбасса и Крыма запретили выступать на территории Украины.

- На день города приезжали певец Тимур Родригез, поп-группа "Марсель" и рэпер "Циго". Еще был диджей фест с исполнителями из ДНР и России, — говорит 23-летний Даниил Ламанский из Донецка.

Часто приезжает с концертами российская певица Юлия Чичерина. Она с начала войны на Донбассе поет на передовой и в небольших городах оккупированной Донетчины. В 2017 году 9 мая даже надела военную форму и принимала парад победы с Александром Захарченко (главарь ДНР, ликвидирован 31 августа прошлого года. — ГПУ).

— На День города кто-то приезжает выступать на местный стадион "Олимп" с концертами. Больше никаких развлечений практически нет, — говорит 66-летняя Елена Павловна из оккупированного Шахтерска.

— В этом году был Джанго (российский певец Алексей Поддубный, въезд в Украину ему запрещен. — ГПУ). Ранее приезжали раз в месяц в городской Дом культуры актеры Донецкого областного театра. Сейчас иногда бывает с выступлениями государственная академическая филармония в Донецке.

В школе искусств какие-то концерты проводят, выступления самодеятельности. Но люди туда не ходят. В Донецк на концерты мало кто едет. У людей иногда не хватает денег на мясо. Если поехать в театр, надо отдать за билет и дорогу минимум 150 гривен. Лучше купить есть.

С 2014 года не работает один из самых популярных клубов Донецка — "Ливерпуль". Рядом с заведением в 2006 году установили единственный на постсоветском пространстве памятник "Битлз". Год тому назад он исчез.

— Впоследствии памятник "ливерпульской четверке" появился в здании филармонии. На презентации программы "Битломания", которая состоялась еще в октябре прошлого года, — говорит 31-летний Сергей Тарасов из Макеевки. - В этот клуб собиралась молодежь со всей Донецкой области. Здесь выступали "Тартак", "Крихітка", "Друга ріка", "Оторвальд".

Во время митингов сторонников ДНР украинская группа "Антитела" дал свой последний концерт в Донецке 6 апреля 2014 года.

— Это было последнее выступление группы еще в украинском Донецке. Билет стоил от 120 гривен, — продолжает Тарасов. — Тогда мы не думали, что образуется "республика". Были оккупированы только Славянск, Краматорск, но надеялись — это не надолго.

Молодежь с оккупированных территорий ездит на музыкальные фестивали в Украину.

— Чтобы боевики не спрашивали, почему едем, говорим, что хотим навестить бабушку и дедушку, — говорит 24-летний Максим Зинченко из Донецка. — В августе на фестиваль в Мариуполе приезжали "Время и Стекло", "Бумбокс", "Друга Ріка", "Аквариум" и многие другие. Деньги на мероприятие полгода собирали. Покупали билет электронно. Отдали за него 750 гривен. Еще 800 гривен на дорогу. Жили в хостеле, там же готовили еду, чтобы сэкономить.

1 сентября в Донецке стартовал новый сезон Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра. Боевики переименовали его в честь художественного руководителя театра Марка Бровуна (1946-2012).

В репертуаре - лишь постановки на русском языке.

— Стоимость билета — 228 гривен. Ставят пьесы Антона Чехова "Вишневый сад" и Льва Толстого "Граф Калиостро". Играют спектакли по произведениям Ганса Христиана Андерсена и Жана Батиста Мольера, — говорит дончанка Алина Тараненко, 44 года. — В местном центре занятости работникам театров предлагают ежемесячно заработную плату в среднем до 6000 гривен.

В Макеевском театре юного зрителя ищут режиссера на 6,2 тыс. грн зарплаты. Заведение в центре города. Предлагают шестидневный рабочий график.

Фильмы опаздывают в прокате на три месяца

В кинотеатрах на оккупированных территориях фильмы запаздывают в прокате на месяцы. Их дублируют на русском языке. Украинские картины не показывают.

— Фильм "Аладдин" в Украине вышел 23 мая. У нас — только сейчас. Все кино едет через территорию России, — говорит 34-летняя Екатерина Ковалева из Горловки. — Средняя стоимость билета — 76 гривен. В кинотеатрах немного людей. У большинства нет денег на кино, скачивают из интернета.

Автор: Андрей СТОЛЯРЧУК
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