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вторник, 31 июля 2018 07:50

На молитву за Украину вышли 65 тысяч людей

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— Прекрасные леди, отойдите, дайте место! — батюшка с рацией среди толпы пытается выстроить священников. Те оттесняют верянок животами.

28 июля в Киеве состоялся крестный ход за единую поместную церковь. Посвящен 1030-й годовщине Крещения Руси. В нем приняли участие 65 тыс. людей, по оценкам полиции. В частности, президент Петр Порошенко, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, митрополит Украинской автокефальной православной церкви Макарий, делегация Вселенского патриарха, министры, политики. Идут от собора до Владимирской горки.

В 11:30 около столичного Владимирского собора выстраиваются колонны автобусов и маршруток. Развеваются сине-желтые флаги. В главном храме Украинской православной церкви Киевского патриархата только что окончилась служба.

В толпе много вышиванок и покрытые платками женские головы. Жара, люди прикрываются зонтами. Из собора выходят священники в золотистых, голубых, зеленых ризах. Их лица красные от духоты. Фотографируются и целуются со знакомыми.

— Священники идут впереди, — объясняет женщина подругам, — а за ними — остальные. Девушки, подождем, может повезет увидеть Филарета.

— Хоть бы одним глазом на него глянуть, — говорит пожилая женщина в вышиванке.

Как только шествие начинается, возникает давка.

— Держи сумку перед собой, — говорит участница младшей верянке.

Маленьких детей мужчины несут на плечах. Голова одной девочки покрыта красно-черным флагом. Над толпой раздается "Слава Украине!" Начинают петь казацкую походную песню "Розпрягайте, хлопці, коней".

Колонна двигается по ул. Владимирской. Сбоку, опираясь на палку, идет мужчина с длинными седыми волосами. Николай Гончаров в прошлом военный и электрик. В настоящий момент — на пенсии.

— Аргумент Московского патриархата какой? Мы, мол, законные, а вы — нет. А когда признают автокефалию Украинской церкви, то многие люди в Киевский перейдут — лет через пять, не больше, — Николая Гончарова едва слышно, рядом поют гимн Украины.

Шествие сопровождают автомобильные и велосипедные патрули полиции. Движение транспорта перекрыто.

В толпе молодой священник идет за руку с девушкой. На ее затылке выбриты волосы, а с темени спускается туго заплетенная тонкая коса. Люди несут таблички с названиями городов: "Канев", "Днепр", "Полтава" и другие.

— Московский патриархат может проводить свою акцию: у нас свобода вероисповедания. Но что они имеют в виду под этим шествием? Там не было ни украинского флага, ни национальных нарядов. Если они — за Россию или за Украину в составе РФ — то это нарушает национальную безопасность, — говорит Андрей, 28 лет, работает экономистом. Одет в вышиванку с голубой нитью — под цвет глаз. В крестном ходу принимает участие ежегодно. Таким способом поддерживает Украинскую православную церковь.

На Михайловской площади с большого экрана транслируют мероприятия возле памятника князю Владимиру. Там читают молитву за Украину и единую поместную Украинскую православную церковь.

— Такого большого крестного хода, как сейчас, Украина еще не знала, — говорит предстоятель УПЦ КП Филарет после молебна на Владимирской горке. — Это значит, что народ объединяется. В стране будет одна признанная Украинская православная церковь. И это — наша победа, к которой шли десятилетиями. Слава Иисусу Христу и Слава Украине!

Люди начинают расходиться. Батюшки складывают в пакеты попинки — длинные вышитые орнаментом ленты, которые цепляли на шею, встречаются с детьми и женами. Веряне прячутся в тени деревьев и стен собора. Возле киосков с мороженым и напитками у фуникулера собирается очередь.

Автор: Анастасия КАЛАТУР
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