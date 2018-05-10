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пятница, 11 мая 2018 00:50

На концерт принесли флаги с нацистской символикой

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5 мая киевская полиция открыла уголовное осуществление за использование нацистской символики во время концерта группы "Сокира Перуна". Состоялся 29 апреля в столичном клубе "Бинго".

Концерт собрал почти 300 сторонников националистических идей. Группа "Сокира Перуна" презентовала новый альбом "Дорога в АТО". Сторонники развернули стяг с изображением нацистской символики. Использовали фашистское приветствие. Кое-кто был в футболках с символикой Третьего Рейха. Снимки с концерта распространяли в соцсетях.

На официальном сайте группы отмечено, что коллектив исполняет песни националистического и патриотического направления.

Полицейские открыли осуществление за пропаганду коммунистического и национал-социалистического тоталитарного режимов.

Автор: Руслан ГРИШКО
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