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среда, 28 августа 2019 06:51

На фестивале танцевали 12 часов без перерыва

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24 августа в Черкассах установили рекорд Украины по танцам: 30 коллективов области без перерыва танцевали более 12 часов. Показали 311 хореографических постановок. Рекорд зафиксировали на спортивном фестивале "Твоя сила - твоя независимость".

- Дочка занимается танцами восемь лет, - рассказывает черкасчанка 47-летняя Светлана Кулиш. - Нравится смешанный стиль. Я довольна - у дочки много друзей. Благодаря танцам она раскрылась, ходит на занятия с удовольствием. Бывает, больная идет, а возвращается совсем другая - энергия бьет ключом. Это интересный формат празднования Дня Независимости.

В 50 м от сцены демонстрируют разные виды спорта. На матах показывают приемы по борьбе, гимнастику, восточные единоборства, фитнес.

- Есть хорошая возможность воссоздать каждый вид спорта. Дети ходят, интересуются, выбирают, - говорит тренер по пулевой стрельбе 30-летняя Татьяна Пиньковская. - Здесь выступают дети из городских спортивных школ и из области. Любят участвовать, потому что это - не соревнование, а показательные выступления. Им интересно, когда их видят, ими гордятся родители.

Марафон внесли в Книгу рекордов Украины. А финальный танец исполнил мэр 45-летний Анатолий Бондаренко с другими чиновниками.

- Когда-то пообещал, что Черкассы будут спортивной столицей Украины. Потихоньку движемся к этому. Ни один из других городов Украины так не празднует, - говорит Анатолий Бондаренко.

Автор: Наталия СОКОЛАН
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