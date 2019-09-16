На фестивале показали 43-сантиметровый огурец

14-15 сентября в парке им. Тараса Шевченко в городе Нежин на Черниговщине провели восьмой фестиваль "Его величество, нежинский огурец".

В обед на входе в парк — очередь. Люди обступают стенд нежинского консервного завода. Пробуют огурцы и другие консервы. Мэр Анатолий Линник на сцене кладет в деревянную кадку огурцы, соль и зелень. Соленья попробуют на фестивале через год.

— Часто слышим, что сорта нежинских огурцов потеряны. Это не так. У нас есть семена, которые можно хранить до 10 лет, - говорит 61-летний Александр Касян, директор опытной станции "Маяк" из Национальной академии аграрных наук Украины. Станция расположена в селе Круты Нежинского района.

На стенде стоит кадка с огурцами. Их солят по патентованному рецепту. Кроме привычных компонентов, кладут тархун, змееголовник, эстрагон.

— Из огурцов готовят соленые и сладкие блюда. Вчера придумали с учениками освежающий напиток "огуречный арбуз" - перемешали сок арбуза и огурца, добавили мяту, лимон и мед — рассказывает преподавательница Нежинского профессионального лицея быта и сервиса Светлана Деружинская.

Студенты 20-летний Богдан Резвин и 25-летний Виктор Дмитриев показывают приготовленные салат из соленых и свежих огурцов, крученик с салом и огурцом, суши из огурца, блинчики и крокеты картофельные с огурцами.

На фестивале выбрали самый большой огурец урожая. Овощ длиной 43 см вырастила семья Максименко.