На Донбассе началось обострение

Российские боевики убили двух украинских военнослужащих 17-й Криворожской танковой бригады и трех ранили вечером 4 июня. Трагедия произошла недалеко от села Новоселовка Вторая Ясиноватского района на Донетчине.

Террористы обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль ГАЗ-66, который вез продукты.

Россияне более 20 раз стреляли по украинским позициям в районах Авдеевки, Опытного, Новоселовки Второй, Талаковки, возле Чермалыка и Павлополя, Песков и Водяного. Также на луганском направлении, вблизи сел Крымское, Новолуганское, Золотое-4 и Станицы Луганской. Под Попасной от пули снайпера погиб украинский воин.

Обстрелы продолжались, когда президент 41-летний Владимир Зеленский заявил, что готов начать новый этап переговоров с Россией.

— Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, — говорит Владимир Зеленский. — Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии.