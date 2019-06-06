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пятница, 07 июня 2019 07:25

На Донбассе началось обострение

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Российские боевики убили двух украинских военнослужащих 17-й Криворожской танковой бригады и трех ранили вечером 4 июня. Трагедия произошла недалеко от села Новоселовка Вторая Ясиноватского района на Донетчине.

Террористы обстреляли из противотанкового ракетного комплекса грузовой автомобиль ГАЗ-66, который вез продукты.

Россияне более 20 раз стреляли по украинским позициям в районах Авдеевки, Опытного, Новоселовки Второй, Талаковки, возле Чермалыка и Павлополя, Песков и Водяного. Также на луганском направлении, вблизи сел Крымское, Новолуганское, Золотое-4 и Станицы Луганской. Под Попасной от пули снайпера погиб украинский воин.

Обстрелы продолжались, когда президент 41-летний Владимир Зеленский заявил, что готов начать новый этап переговоров с Россией.

— Обострение конфликта — не лучший фон для возобновления переговоров в Минске, — говорит Владимир Зеленский. — Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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Голосов: 1316
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
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