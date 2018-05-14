На Донбасс направят новое оружие

Украина почти завершила разработку новых мощных видов вооружения. Вскоре может применить их на оккупированном Донбассе, заявил министр обороны Украины 53-летний Степан Полторак.

- Происходит серьезная работа по разработке систем залпового огня, противовоздушной обороны, - рассказывает Полторак. - Противотанковые комплексы "Стугна", "Скиф" хорошо себя показали по техническим характеристикам. Это другое оружие. Дальность стрельбы - почти 5 километров, что обеспечивает своевременное реагирование на угрозы. Есть интересные разработки по разным направлениям. Уровень готовности - год-два к запуску. Это - новое современное оружие. Подробности пока не могу озвучивать.

Не всегда заявления соответствуют действительности. Два месяца тому назад слышал - недель через четыре выполнят последний этап контракта перед Таиландом по поставке танка "Оплот". Мол, готовы заключать контракт с Вооруженными силами Украины, только нужно желание министра обороны. Прошел месяц, уже и второй, но пока они не готовы к подписанию контракта. Есть проблемы с оснащением предприятий, которые производят эту технику.

Однако за это время мы почти обеспечили главные потребности ВСУ. На базах закладываем резерв на случай открытой агрессии. Чтобы в случае ухудшения ситуации на фронте была возможность быстро развернуть дополнительные силы и средства, - добавляет Степан Полторак.