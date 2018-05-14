На Донбасс направят новое оружие

 
Ексклюзивы
1/5
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
Если провалим избирательную реформу - развалим Украину - Рыбачук
2 Просмотров: 360
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
"Россия сама отдаст Крым, когда заберем Донбасс" - Арестович
1 Просмотров: 1602
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
"Крым должны спасать, как своего ребенка от бандитов" - Муждабаев
1 Просмотров: 243
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
"Здесь в школе на перемене еще на украинском говорят, а в Быстром уже и в семьях по-румынски" - как живут украинцы Румынии
Просмотров: 5103
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
5 причин оставаться вегетарианцем в современном мире
Просмотров: 1287
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
Панас Мирный образ проститутки списал с любимых девушек
1 Просмотров: 2097
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
4 Просмотров: 47817
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
"На ваших глазах ребенок проживает 10 дней и умирает" - Ирма Витовская
Просмотров: 1386
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
Московский патриархат сотрудничает с силовыми структурами РФ - эксперт
4 Просмотров: 972
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
"Раб на российских кораблях выучил одно слово" - Ирма Витовская рассказала о проекте "Афродизиак"
Просмотров: 2682
Фото
Все фото
4
14
2
2
2
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
Павел Демьяненко похоронил жену и мать
&quot;От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться&quot;
"От страха окостенели. А это монашка выехала прогуляться"
Рубана обвинили в подготовке терактов
Рубана обвинили в подготовке терактов
Морозы ослабнут после 3 марта
Морозы ослабнут после 3 марта
Медик Сабина Галицкая погибла от взрыва снаряда
Медик Сабина Галицкая погибла от взрыва снаряда
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
5 Просмотров: 13032
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 3204
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
1 Просмотров: 8748
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 7002
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2223
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
14 мая 2018
1 Просмотров: 396
Талант до математики
— Такий кошмар наснився, — за кілька років до смерті мати прокинулася серед ночі. — Боже, який жах! Я зіскочив із ліжка. ...
вторник, 15 мая 2018 06:05

На Донбасс направят новое оружие

  Комментировать

Украина почти завершила разработку новых мощных видов вооружения. Вскоре может применить их на оккупированном Донбассе, заявил министр обороны Украины 53-летний Степан Полторак.

- Происходит серьезная работа по разработке систем залпового огня, противовоздушной обороны, - рассказывает Полторак. - Противотанковые комплексы "Стугна", "Скиф" хорошо себя показали по техническим характеристикам. Это другое оружие. Дальность стрельбы - почти 5 километров, что обеспечивает своевременное реагирование на угрозы. Есть интересные разработки по разным направлениям. Уровень готовности - год-два к запуску. Это - новое современное оружие. Подробности пока не могу озвучивать.

Не всегда заявления соответствуют действительности. Два месяца тому назад слышал - недель через четыре выполнят последний этап контракта перед Таиландом по поставке танка "Оплот". Мол, готовы заключать контракт с Вооруженными силами Украины, только нужно желание министра обороны. Прошел месяц, уже и второй, но пока они не готовы к подписанию контракта. Есть проблемы с оснащением предприятий, которые производят эту технику.

Однако за это время мы почти обеспечили главные потребности ВСУ. На базах закладываем резерв на случай открытой агрессии. Чтобы в случае ухудшения ситуации на фронте была возможность быстро развернуть дополнительные силы и средства, - добавляет Степан Полторак.

Автор: Ольга БОРИСЮК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На Донбасс направят новое оружие». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
15
мая

В отелях Лас-Вегаса предлагали полюбоваться из окна ядерными взрывами

Самое читаемое
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
Мини, корсеты и вино: как развлекается аппетитная победительница Евровидения-2018
30
 Просмотров: 114333
&quot;Из рук все попадало. Не могла идти&quot; - мать нашла повешенным 12-летнего сына
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
 4 Просмотров: 47808
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
Кендалл Дженнер обнажила идеальную грудь на красной дорожке
31
 Просмотров: 32609
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму
Украинские боевые дельфины погибли в Крыму 4 Просмотров: 29338
&quot;Сестра, у нас буйный&quot;: чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
 5 Просмотров: 22936
Больше всего комментируют
15
"Имидж просто ужасный" - в ЕС сделали жесткое заявление об Украине
8
Крымские рестораны начали продавать пирожки с капустой
6
Скандальный нардеп вызвался взять Савченко на поруки
5
"Сестра, у нас буйный": чернокожий коммунист из ДНР насмешил сеть
4
"Из рук все попадало. Не могла идти" - мать нашла повешенным 12-летнего сына
Голосов: 588
Голосование Кто победит в киевском финале Лиги чемпионов по футболу?
  • 1) "Реал"
  • 2) "Ливерпуль"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua