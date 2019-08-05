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вторник, 06 августа 2019 00:35

На День Независимости будет два парада

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На День Независимости будет два отдельных шествия. Добровольцы и ветераны прошествуют по Крещатику после марша, который планирует провести власть. Об этом договорились ветераны Союза войны с Россией и Офис президента 1 августа.

Президент Украины Владимир Зеленский не появится на Марше защитников.

- Договорились, что наши марши разводим во времени, но не по месту. Мы пройдем по Крещатику, и они по Крещатику, - говорит 29-летний Андрей Медведько, член комитета парада ко Дню Независимости "Марш защитников". - Результат устроил обе стороны. Будет два марша. Марш достоинства, который проводит власть. И Марш защитников - его организуют ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших. Договорились о совместной координации, чтобы не мешать друг другу.

Военный парад президент Владимир Зеленский отменил в конце июля. Зато захотел провести Марш достоинства. По городу пройдут разные войска, ветераны, учителя, медики, дипломаты, спортсмены и другие.

Вместо парада всех военных планируют премировать. В Минобороны подтвердили эту информацию, но не уточнили сумму выплат.

В прошлом году участникам парада выдали премии по 2 тыс. грн.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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