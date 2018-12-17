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вторник, 18 декабря 2018 06:30

На автомобилях гражданских возят боеприпасы

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Террористы перевозят боеприпасы изъятым у местных жителей автотранспортом. Так делают, чтобы украинская армия не могла открыть по ним огонь.

- На ряде участков фронта русское командование перешло к снабжению боеприпасами передовых подразделений с помощью гражданского автотранспорта, изъятого у предприятий и местного населения, - говорит 46-летний Дмитрий Тымчук, координатор общественной организации "Информационный сопротивление". - Мины, снаряды, патроны доставляют микроавтобусами, тракторами, грузовиками гражданского образца.

Такие действия позволяют террористам проехать незамеченными и разведать расположение украинских позиций.

- В случае перехвата такого транспорта украинскими силами или нанесения по нему огневого удара можно утверждать, что ВСУ атакуют мирное население, - говорит Тымчук.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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