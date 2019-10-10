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пятница, 11 октября 2019 00:15

На автогонках машина влетела в зрителей

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6 октября в Черкассах во время автогонок один из участников соревнований не справился с управлением и въехал в толпу зрителей. Пострадал 32-летний Андрей Кихтенко. От удара мужчина подлетел в воздух и несколько раз перевернулся.

- Соревнования проводил автоклуб "Черкассы" совместно с Автомобильной федерацией Украины. Есть все разрешительные документы, - говорит директор автоклуба Андрей Яроменко, 37 лет. - Патрульная полиция перекрывала движение, дежурили медики "скорой". Кроме того, 25 маршалов от организаторов следили, чтобы зрители не заходили за защитную границу. Трассу отделили лентой. Экспертиза покажет, что случилось с автомобилем. Но думаю, что качество дороги и асфальта здесь ни к чему.

Кихтенко имеет спортивное авто и сам неоднократно участвовал в гонках.

- Андрей хороший товарищ нашего клуба. Тогда снимал событие квадрокоптером, смотрел на пульт управления, поэтому не успел убежать, - продолжает Яроменко. - Ответственность будут нести водитель и организаторы. Но спорт экстремальный, такие ситуации случаются. Для таких случаев есть 300 тысяч гривен страховки. Мы постоянно мониторим состояние Андрея. Помогаем, перечислили деньги на лечение. Ему дают седативные препараты, чтобы дольше спал, и организм восстанавливался.

Пострадавший находится в Третьей городской больнице Черкасс. Его состояние стабильно тяжелое.

- На сегодняшний день ситуация сохраняется: ни хуже, ни лучше. Он приходит в себя, - рассказывает жена 32-летняя Ирина Вербивская. - Я разговаривала с ним. Отвечает на какие-то вопросы, но не осознает полностью, кто его спрашивает. Врачи говорят, нужно время. Самое сложное из повреждений - перелом ноги. Нужна операция, и не одна.

Аварию расследуют правоохранители. Возбудили уголовное дело о неосторожном тяжком телесном повреждении.

Автор: Наталья СОКОЛАН
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