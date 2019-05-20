Оформленный паспорт гражданина России для жителей оккупированных территорий Донбасса будет иметь заметку об ограниченных возможностях. Будет действителен только на территории Ростовской области.

24 апреля президент РФ Владимир Путин разрешил выдавать российское гражданство жителям неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой и Луганской областей по упрощенной схеме.

— Надоело жить в подвешенном состоянии. С бумажками ДНР только один выход — в Россию, — рассказывает житель Макеевки 28-летний Иван Гусак. Стоит в очереди в так называемую миграционную службу ДНР. — Украина с ними меня не примет. Поэтому решил получить российское гражданство. Если я откажусь от украинского гражданства официально и перееду в Россию, власть РФ предоставит убежище и поможет с пропиской. Тогда смогу найти работу.

— Мужчин пугают, что им придется служить в российской армии, если будет новый паспорт. Но это лучше, чем быть убитым на передовой. Мои друзья не против построить военную карьеру в России. Там платят больше, чем в Донецке.

Возле железных дверей Торезской миграционной службы (с 22 мая 2016-го город Чистяково. — ГПУ) стоят две женщины. В руках держат потрепанные листики с записанными фамилиями людей на получение документов. Одна очередь — на паспорт ДНР, другая — на русский.

— Этого листика завтра может не быть, — говорит 63-летняя Зинаида Васильевна. — Нужно снова приходить и записываться. На ДНРовский паспорт мало людей. Больше на русский. До сотни уже записали. В очереди я 24. Могу не успеть к вечеру. Приду с утра. Обязательно надо иметь паспорт ДНР. Потому что документы на российские не примут.

— Надо иметь полный пакет бумаг для российского паспорта: копии и оригиналы свидетельства о рождении, документы о браке или его расторжении, смене фамилии, идентификационный номер, паспорта ДНР, Украины. Обязательно сделать копию страницы, где написано "Украина паспорт". Обработка занимает три месяца. Потом приходит уведомление, что документ готов. Людей определенного числа отвозят к паспортному столу в село Покровское Ростовской области. Жителей ЛНР отправляют в Новошахтинск.

За обработку документов на получение российского паспорта жители сдают по 1400,92 грн. За сам паспорт — 120,08 грн.

— Платить надо, когда скажут, что с бумагами все в порядке. Специалисты из России их доставляют в Ростовскую область на обработку, — рассказывает жительница Донецка 54-летняя Мария Данилец. — У меня российский паспорт и ранее получила пожизненно вид на постоянное место жительства в Украине. Хочу оформить маме гражданство РФ. У нее пенсия 3200 рублей (1280,84 грн. — ГПУ). А Путин обещает пенсионерам из Донецка российские пенсии, они в три раза выше. Но считать будут трудовой стаж только Советского Союза. Надо еще прописаться в России.

— У матери нет паспорта ДНР, — добавляет Мария. — Ждать его надо два месяца и уплатить 100,07 грн налога. Еще три месяца делают российский паспорт. Если человек имеет инвалидность, надо это доказать. Власти РФ обещают выплачивать денежную помощь. Многие из Донбасса имеют российские корни. Это упрощает оформление документов.

В ДНР предлагают оформить паспорт гражданина России без очередей. За это просят 13 089 руб. (5200 грн. — ГПУ).

— Утром более 150 человек записались на паспорт гражданина РФ, — рассказывает житель Донецка 36-летний Андрей Полищук. — Очередь занимают с пяти утра. Тогда заканчивается комендантский час. Внутрь помещения пускают по несколько человек. Все остальные стоят на улице. Моей сестре повезло, ее документы отправили в Ростов. С мужем-россиянином продают квартиру в Донецке и присмотрели дом возле Таганрога.

— Люди хотят уверенности в завтрашнем дне, — говорит в толпе женщина по имени Людмила. Стоит с красной папкой документов. — Если бы раздавали украинские паспорта, стояли бы за ними. Молодежь, получившая местное гражданство, уже давно оформляет российские паспорта.

33 пункта оформления российских паспортов открыли на оккупированном Донбассе. Переоборудовали для этого бывшие управления украинской миграционной службы.

Пенсию будут платить после переезда

Пенсионный фонд РФ не будет выплачивать пенсии жителям оккупированных территорий. Если они хотят иметь помощь — должны переехать в Россию. Также будут считать рабочий стаж только до 2002 года.

Этим решением россияне рассчитывают получить рабочую силу из Донбасса.

— Расчет России на людей, которые хотят найти работу. Думают, это поможет в демографической проблеме, — говорит 47-летний Вадим Черныш, министр по вопросам временно оккупированных территорий.