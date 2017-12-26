Могилы бойцов АТО облили краской

В райцентре Павлоград на Днепропетровщине вандалы замарали серой краской могилы бойцов АТО. Зарисовали глаза и имена на семи гранитных памятниках.

Обрисованные могилы обнаружили 23 декабря после похорон погибшего на Донбассе десантника 95-й бригады Андрея Борисенко.

— Осквернили могилы бойцов Петра Карташова, Владимира Милосердова, Андрея Михайленко, Дениса Каменева, Сергея Тафийчука. В городе действует целое подполье сторонников России. Такой же краской на здании кондитерской по ул. Степного Фронта написали "Россия — это мы!". Это неподалеку от кладбища. Тот же почерк, — говорит волонтерка Анна Третьяк-Желиховская, 32 года.

Общественные активисты отмыли памятники от краски. Написали заявление в полицию.

В ночь на 23 декабря в Одессе неизвестные облили красной краской памятный знак погибшим в АТО. Он расположен возле областной администрации на просп. Шевченко.