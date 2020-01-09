Мобильные операторы будут закрывать дешевые тарифы

С 15 января до 5 марта мобильный оператор "Киевстар" закроет более 10 дешевых тарифных пакетов с месячной абонплатой меньше, чем 100 грн.

Это связано с тем, что отечественные операторы вкладывают в развитие большие средства и должны их возвращать, говорят эксперты.

- Мобильная связь у нас самая дешевая среди стран Европы. Ее качество хорошее. Украина значительно выросла за последние годы, — говорит эксперт информационного сообщества "Мобильная связь Украины" 22-летний Олег Свистун. - Повышение тарифов - необратимый процесс, который затронет всех украинских операторов. Дешевых услуг больше не будет. Если хотим хорошие мобильные интернет и связь — должны платить.

Абонентам об изменении тарифного плана будут сообщать за неделю. Его можно изменить самостоятельно на один из предложенных пакетов.