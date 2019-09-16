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вторник, 17 сентября 2019 00:00

"Мисс Украина" выиграла 400 тысяч гривен

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— Победа в конкурсе поможет осуществить мечту — хочу построить спортивный интернат для сирот, — говорит 24-летняя Маргарита Паша из Харькова. 12 сентября победила в конкурсе "Мисс Украина 2019". Получила 400 тыс. грн. и право представлять государство на международном конкурсе "Мисс Мира", который проведут в декабре в Лондоне.

50 красавиц на конкурс выбирали в течение года. В финал, который проходил в столичном дворце искусств "Украина", попали 24.

Девушки демонстрировали фигуры в бикини с рисунками животных. В конце шоу выходили на сцену в вечерних платьях.

— Выиграть конкурс мечтала с детства, — говорит Маргарита Паша. - В 2015 году пыталась получить корону победительницы. Тогда завоевала титул "Мисс Украина Интернешнл".

При росте 174 см имеет параметры 87-62-88 — объем груди, талии и бедер. Учится в магистратуре Киевского института международных отношений. Планирует заниматься политической деятельностью.

— Спорт — неотъемлемая часть моей жизни, — говорит. — Имею звание мастера спорта по художественной гимнастике. В свободное время играю на фортепиано, вышиваю иконы бисером. Считаю себя филантропом, обожаю помогать детям. Пластические операции никогда не делала.

После победы на конкурсе появились слухи о романе Маргариты Паши с бизнесменом 49-летним Александром Гузенком, одним из владельцев конкурса.

Студентка Киевского институт культуры 20-летняя Диана Шабас получила титул "Мисс Земля". За это получила 200 тыс. грн. Столько же вручили телеведущей Марине Киосе, 24 года. Она стала "Мисс Интернешнл".

Автор: Маргарита КОНИК
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