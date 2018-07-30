Метро задолжало за вагоны почти два миллиарда гривень

Киевский метрополитен задолжал компании "Укррослизинг" 1,924 млрд грн за использование 100 вагонов. Большинство из них были закуплены в России.

Договор с "Укррослизингом" о поставке подвижного состава метро Киевсовет заключил в 2009-ом. Компания купила 25 вагонов у Крюковского вагоностроительного завода в Кременчуге Полтавской области. 75 - у российских предприятий "Вагонмаш" и "Метровагонмаш".

Метрополитен получил подвижной состав на условиях лизинга - в долгосрочную аренду. Должен был платить средства за пользование вагонами. Однако не делал этого в полном объеме. Поставщик обратился в суд.

В прошлом году Высший хозяйственный суд страны обязал метрополитен погасить долг, достигавший примерно 1 млрд грн. Остальная сумма - перерасчет за обесценивание гривны. В договоре сумма сделки была привязана к курсу доллара.

Киевсовет просил Кабинет министров отсрочить выплату задолженного. Решение не приняли.

- То, что в метро подорожал проезд, не касается необходимости выплатить долг, - говорит пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон.

Владелец "Укррослизинг" - украинско-русский бизнесмен Павел Фукс.