Мать погибшего воина не знала, что сын в АТО

23 декабря вражеский снайпер застрелил 29-летнего Олега Шевченко на Светлодарской дуге возле поселка Луганское на Донетчине. В этот день официально началось рождественское перемирие на передовой.

Боец родом из города Лозовая Харьковской области. С 2015-го служил по контракту в 54-й бригаде Вооруженных сил Украины.

Юрий Золотарев, 28 лет, умер в больнице имени Мечникова в Днепре 24 декабря от ранения, которое получил за четыре дня до этого. Был офицером 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ. Побратимы рассказывают, что тяжелее всего было о его смерти сказать матери. Она не знала, что сын находится в зоне АТО.

25 декабря стало известно о смерти подполковника СБУ из Сум 42-летнего Сергея Ширкова.

"Сергей Иванович — офицер, патриот и человек с большой буквы. Искренние соболезнования жене, сыну, отцу и брату", — написал в соцсети побратим погибшего Олег Корниенко.

Накануне 22 декабря погиб прапорщик 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Петр Михайлюк, 44 года, из села Гологоры Золочевского района Львовщины. Получил ранение в шею во время вражеского артобстрела возле села Старый Айдар на Луганщине.

Невзирая на перемирие, боевики вели обстрелы по трем направлениям: Светлодарская дуга, Приазовское направление и Авдеевка. Это провокации, рассчитанные на ответ украинских солдат, потому что на линии разграничения много наблюдателей ОБСЕ, говорят бойцы.