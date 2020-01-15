Мать и сын Олега Сенцова выехали из Крыма

— Состоялось важное событие для нашей семьи. Мы воссоединились, — говорит режиссер и бывший политзаключенный Кремля 43-летний Олег Сенцов. Из аннексированного Крыма перевез в Киев мать 67-летнюю Людмилу Михайловну и сына Владислава, 15 лет.

Ранее Сенцов с семьей жил в Севастополе. Был соучредителем компании "Край Синема". Снимал короткометражки. В 2012-ом дебютировал с первым полнометражным фильмом "Гамер" — о ребятах, которые играют в компьютерные игры.

В 2014 году Олега Сенцова задержали россияне по обвинению в подготовке терактов. Приговорили к 20 годам тюрьмы. На свободу вышел в прошлом году 7 сентября в рамках обмена пленными между Украиной и Россией. С тех пор живет в Киеве. Квартиру ему купил фонд бизнесмена Виктора Пинчука.

— Бывшая жена осталась на полуострове, — говорит Сенцов. — Приняла аннексию Крыма. Уговорить ее отпустить сына было трудно. В Крыму Влад находился под давлением пропаганды и лжи. Две недели в Украине ему хватило, чтобы эта пелена спала.

Режиссер был женат на 42-летней Алле Сенцовой, которая пишет рекламные тексты. Развелись, когда находился в заключении. Их сын Владислав страдает аутизмом. В Киеве пошел в обычную школу с инклюзивным обучением. Олег Сенцов имеет также дочь 18-летнюю Алину. Она переехала в Киев за полтора месяца до освобождения отца.