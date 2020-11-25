Максима Кривоша отправили в психиатрическую больницу

44-летнего Максима Кривоша из следственного изолятора в Луцке перевели во Львовскую психиатрическую больницу. Пройдет комплексную медицинскую комиссию. Результаты будут через месяц.

- Предварительно обвиняемый имеет определенные психические расстройства. По результатам экспертизы установят, вменяемый ли он, осознавал ли свои действия, мог ли управлять ими, - говорит судья-спикер Луцкого горрайонного суда Людмила Присяжнюк. - Эксперты должны дать определенные ответы на ряд вопросов.

Адвокат подозреваемого Евгения Коваленко обжаловала решение о принудительной госпитализации и экспертизе. Апелляционный суд Волыни жалобу отклонил.

Максим Кривошей утром 21 июля в Луцке взял в заложники 13 пассажиров междугороднего автобуса Берестечко - Красниловка. Удерживал людей до 21:43. Затем освободил и сдался. Его обвиняют в терроризме и незаконном хранении оружия.