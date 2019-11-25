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вторник, 26 ноября 2019 00:06

"Магазины будут распродавать все и по максимуму"

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29 ноября в Украине магазины будут проводить массовые распродажи — "черную пятницу". Покупать в этот день планируют 77% женщин и 62% мужчин, по результатам исследования компании "Пикоди".

Украинки в среднем готовы потратить в "черную пятницу" 2557 грн. Мужчины — 4165 грн. Преимущественно приобретут одежду, обувь, электронику, косметику. В прошлом году наибольший интерес к распродажам был в Одессе, Ужгороде и Мариуполе Донецкой области.

— В Украине "черную пятницу" проводят с 2013-го. Ранее перед этим днем у всех компаний резко падали продажи. Люди ждали последнюю пятницу ноября, чтобы скупиться со скидками. Два года тому назад торговцы изменили стратегию. Теперь распродажи длятся не один день, а целый месяц, — говорит 37-летний Иван Зайцев из Ассоциации ритейлеров Украины. — Магазины выбирают разные способы, как снизить цену и привлечь покупателей. Предлагают скидки, акции, систему бонусов. Кто-то пытается с 70-процентной скидкой распродать залежавшийся товар. На популярный ставят небольшие скидки — 5-10 процентов. Есть компании, которые к "черной пятнице" выпускают новинки. Например, в прошлом году известный бренд представил в это время новые смартфоны.

- Магазины будут распродавать все и по максимуму, - говорит эксперт в области торговли 44-летний Александр Фиалка. — Этот сезон был не очень выгодным для бизнеса из-за теплой погоды. Украинцы не спешили скупаться. В прошлые годы в "черную пятницу" магазины продавали остатки товара. В этом году покупатели смогут не просто сэкономить, но и выбрать из широкого ассортимента. Хотя магазины заработают меньше, чем планировали. Традиция распродаж "черной пятницы" в Украину пришла из США. Таким образом там начинают рождественский сезон распродаж. Но нельзя сравнивать "черную пятницу" в Соединенных Штатах и в Украине. Там совсем другой уровень потребления. Американец в год меняет в среднем шесть-семь пар кроссовок. Украинец покупает одну. Также имеем другой уровень доходов. За рубежом магазины могут предлагать большие скидки, потому что зарабатывают за счет большого объема продаж. В Украине спрос значительно меньше.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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