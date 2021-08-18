Людмилу Гребень будут судить за смерть школьника

Завершилось следствие по делу о гибели 12-летнего Артема Прадеда-Янчака в водопаде Каменка в национальном природном парке Святые Бескиды на Львовщине. Единственная подозреваемая - учительница львовской средней школы №82, классная руководительница погибшего 45-летняя Людмила Гребень. Ее обвиняют в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

Трагедия произошла 2 июня. Группу из 44 шестиклассников сопровождали трое учителей и двое родителей. Артем хотел сделать фото на фоне водопада, поскользнулся на камне и упал. Зацепился рукой за поваленное дерево. Высвободили его спасатели. Но медики уже не смогли спасти парня. Людмила Гребень попала в больницу с сердечным приступом.

Однако следствие пришло к иному выводу, по словам заместителя руководителя Стрыйской окружной прокуратуры Львовской области Игоря Сепика.

- Исследовали различные версии, все факты. Изучали действия каждого учителя. Назначались соответствующие служебные проверки, - говорит Игорь Сепик. - Проверяли версию о возможной причастности работников парка. Также оценивали действия спасателей. По результатам всех доказательств, экспертиз и проверок доказали, что именно по вине учительницы произошла трагедия.

Обвинительный акт прокуратура передала в Сколевский райсуд. Если вину докажут - Людмилу Гребень могут посадить на пять лет.