"Латание ям - не панацея. Покрытие нужно перестилать"

Почти 30 водителей перекрыли трассу Полтава-Сумы возле села Тахтаулово Полтавской области 28 мая. Требовали ремонта аварийных отрезков. Главным разрушителем дороги называют грузовики турецкой строительной компании.

- Ямы повсюду. Некоторые глубиной 20 сантиметров. Чтобы объехать, водители часто вынуждены выезжать на встречную полосу движения, - рассказывает 29-летний Юлиан Матвийчук, депутат Полтавского городского совета. - Систематически грузовики компании "Онур" возят песок с карьера. Вместе с полицией остановили три такие машины. В документах кроме имени водителя ничего не указано - ни вес груза, ни что везут.

Водители протестовали час. Пока приехали рабочие компании "Онур" и начали делать ямочный ремонт за свой счет.

- Латание - не панацея. Покрытие нужно перестилать полностью, - говорит водитель 37-летний Дмитрий Бурмака из Полтавы. - Городская власть говорит - на ремонт нет денег. А техника, которой должны были делать, недавно сгорела.

Подобную акцию водители проводили во второй раз. 20 мая перекрывали одну полосу движения.