Лариса Кушнир родила четверню

- На свадьбе нам искренне желали детей. Что ни тост, то о них. Сейчас все в шоке. С женой хотели четырех детей, но по очереди. А здесь получилось одним махом, - говорит 26-летний Иван Кушнир из села Калины Тячевского района Закарпатской области. 4 января его жена 20-летняя Лариса родила сыновей Александра, Евгения, Ивана и дочь Каролину.

Схватки начались на 30-й неделе беременности, когда женщина лежала на сохранении в Ужгородском роддоме. Малыши родились с помощью кесарева сечения. Двое весили по 1300 г. Другие - 1260 и 1460 г.

- На 23-й неделе пошла на очередной медосмотр, - рассказывает Лариса. - Сказали ложиться в стационар. Даже не успела купить ничего из вещей. Всю одежду для меня и детей выбирал муж с матерью. Списывались через месседжер.

Младенцы - в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Я в другой. К детям позволяют зайти не больше чем на 30 минут. Вместе будем, когда наберут вес хотя бы до 2 килограммов. Выпишут, когда каждый ребенок будет весить не менее 2500 граммов и иметь сосательный рефлекс. Пока все едят через зонд - пьют мое молоко.

Для дочери сразу придумали имя, а для сыновей были варианты. Сомневались до родов. Когда увидели мальчиков, то не сомневались, что все подобрали правильно.

Иван с Ларисой поженились два года тому назад. Беременность запланировали после того, как женщина закончит учебу в Ужгородском машиностроительном техникуме.

- Не могла подумать, что будет даже двойня, - продолжает. - На пятой неделе УЗИ показало два эмбриона. Через две недели - троих. Перед походом на очередное обследование муж сказал: "А прикинь, будет четверня". Так и произошло. Когда врач нас поздравила, Иван молча обнял и поцеловал.

Родители не поверили. Смеялись. До рождения внуков свекор сказал, что компьютер врет: "Такого быть не может!" Не верил. Только сейчас осознал.

Супруги живут в двухэтажном доме с родителями мужа.

- Они живут на первом этаже, мы - на высшем. Хватает места. В спальне расставили четыре кроватки. Хотя детки такие маленькие, что их четырех можно класть в одну, - говорит Лариса. - Родители ждут из больницы. Обещают помогать. Сейчас их к нам не пускают. Только мужа.

Пару поздравили местные чиновники. Мэр Ужгорода Богдан Андриив и председатель Закарпатской облгосадминистрации Анатолий Полосков пообещали приехать на выписку детей.