Кредиты могут подешеветь

13 декабря Нацбанк снизил учетную ставку с 15,5 до 13,5%. Объяснили, что укрепление курса гривны повлияло сильнее на снижение инфляции, чем ожидали.

В годовом измерении инфляция с 6,5% в октябре замедлилась до 5,1% в ноябре. Благодаря этому меньше росли цены. Способствовало укрепление курса национальной валюты, низкие цены на энергоресурсы, расширение предложения отдельных продуктов питания, по данным Нацбанка. Некоторые банкиры заявили, что благодаря снижению учетной ставки кредиты в ближайшее время могут подешеветь.

- Учетная ставка - это процент, под который Нацбанк дает кредиты банкам, если им не хватает средств оплатить счета. Учетная ставка позволяет финучреждениям не развалиться, работать стабильно. От нее зависит и стоимость кредитов, которые банки дают бизнесу и населению. Они дешевеют, когда ставка снижается. И наоборот - дорожают, когда растет, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года. - В Украине кредитование сейчас почти отсутствует. Ежемесячно Национальный банк публикует макроэкономический обзор. Там прописано, что кредитование юридических лиц не работает. Общая сумма кредитов постоянно уменьшается. Процесс списания проблемных займов происходит медленно. Этот вопрос не могут решить в течение пяти лет. Люди берут исключительно потребительские кредиты в среднем под 32 процента. Ипотека вообще невыгодна. Банки предлагают такие условия, которые среднестатистическому украинцу выполнить нереально. Если кредиты для людей подешевеют на 1 процент, то это ничего не изменит. Чтобы учетная ставка в Украине работала как следует, сначала необходимо запустить реальное кредитование. А уже потом ее снижать.