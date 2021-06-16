Коронавирус вернется осенью

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Украина должна платить за долги Судана
Почему Украина должна платить за долги Судана
Просмотров: 828
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Что надо знать о запрете пластиковых пакетов
Просмотров: 693
Когда женщина готова к оргазму
Когда женщина готова к оргазму
Просмотров: 1620
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 864
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Налоговая амнистия: что будет с состоянием Коломойского и Ахметова
Просмотров: 432
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
4 Просмотров: 675
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Снимают и крушат ради хайпа. Как защитить квартиру от погрома
Просмотров: 702
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Зеленского подталкивают ездить на фронт – нардеп
Просмотров: 603
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Туристы спасли детеныша дельфина на Кинбурнской косе
Просмотров: 891
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Гибель 16-летних товарищей: сообщили версии трагедии
Просмотров: 1008
Фото
Все фото
6
4
3
3
4
Российские наемники убили шестерых защитников
Российские наемники убили шестерых защитников
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
За неделю погибли четыре воина
За неделю погибли четыре воина
Интервью
1/5
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 1899
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Прорыва не будет: чего ожидать от встречи Байдена с Путиным
Просмотров: 171
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Семь лет проекту "Стена": эксперт оценил оборонную мощь на границе с РФ
Просмотров: 864
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
"Хочу, чтобы земляки не должны были искать лучшей судьбы за рубежом" - Владислав Голуб
Просмотров: 243
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
"Дома пишу список покупок. Собираю лотки и мешочки" - как жить без пластиковых пакетов
1 Просмотров: 792
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
16 июня 2021
Просмотров: 495
Несправжній гріх
В історіях родин – моєї і чоловіка – є кілька збігів. Наші баби з дідами були однофамільцями. Його баба мала дівоче прізвище Руденко. ...
четверг, 17 июня 2021 06:10

Коронавирус вернется осенью

  Комментировать

50 центров вакцинации от коронавируса работали в последние выходные в Киеве и 15 областях. Больше всего на Днепропетровщине - 13. Вакцинировали более 31 тыс. человек.

В будни в Украине вакцинируют в среднем 50-60 тыс. человек в сутки. Это медленные темпы, говорят медики.

- Надо увеличивать количество центров и мотивировать людей приходить, - говорит 65-летняя Виктория Задорожная из Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Льва Громашевского. - Многие хотят вакцинироваться, но не попадают в группы, которые сейчас получают уколы по графику иммунизации. Не знают, куда обращаться. Информацию для них надо делать доступной. Объяснять, куда идти и как получить вакцину.

Прививать в первую очередь необходимо тех, кто не болел ковид. Независимо от возраста.

- Если человек переболел недавно, то может подождать шесть месяцев. И дать возможность вакцинироваться тем, кто не сталкивался с вирусом, - говорит Задорожная. - Трудно говорить, придет ли к нам новый штамм вируса, или он уже есть. Надо проводить мониторинг.

О победе над ковидом говорить рано, добавляет Виктория Задорожная.

- Украинцы теряют страх перед болезнью - начинают пренебрегать масками, расширяют контакты. Поэтому на осень ждем подъема. Вирус будет циркулировать еще долго, так как уровень коллективного иммунитета низкий.

Из-за снижения количества пациентов с коронавирусом больницы возвращаются к привычному распорядку работы. Возобновили плановые госпитализации пациентов с хроническими недугами.

- Во время ковидного пика у нас было открыто инфекционное отделение на 140 коек. В последние дни ни одного положительного теста в районе нет. Инфекционные койки свернули, - говорит 32-летний Виталий Цинурчин, заместитель директора коммунального предприятия "Надворнянский некоммерческий центр первичной медицинской помощи". Рассказывает о ситуации в городе Надворная Ивано-Франковской области. - В стационары возвращаются люди с хроническими болезнями, которые отходили на второй план во время борьбы со вспышкой коронавируса.

- Заболеваемость очевидно уменьшилась. Хотя никуда не делась. Есть вопрос, будет ли следующая волна. Все зависит от того, успеет ли Министерство здравоохранения вакцинировать достаточное количество людей до конца года, - говорит инфекционист Сергей Федоркив, 26 лет, из Ивано-Франковска. - В разных регионах иммунизируют разными темпами. В тех, которые сейчас отстают - в скором времени может быть новая вспышка.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус вернется осенью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июня

Возвели усыпальницу - седьмое чудо мира

Десятки человек погибли в своих авто или возле них

Екатерине Гандзюк должно было исполниться 36: активисты готовят "сюрприз" под стенами МВД

Самое читаемое
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
Шевченко, Ярмоленко и Сидорчук: как выглядят любимые футболистов сборной Украины
16
 Просмотров: 8181
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
Открылась грандиозная выставка современного вооружения. Фото впечатляют
16
 Просмотров: 6444
&quot;Мать припадала и обнимала&quot; - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
"Мать припадала и обнимала" - фото и подробности гибели 13-летней школьницы
 Просмотров: 3843
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО
Путин с Байденом обсудили войну на Донбассе и вступление Украины в НАТО Просмотров: 3033
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
Гороскоп на 16 июня: кому этого дня повезет больше всего
 Просмотров: 2538
Украина
Внешнее независимое оценивание сдали почти 150 тысяч человек
Внешнее независимое оценивание сдали почти 150 тысяч человек
Во Владимира Белова попал осколок
Во Владимира Белова попал осколок Просмотров: 54
Украина выплатит 161 миллион долгов за Судан
Украина выплатит 161 миллион долгов за Судан Просмотров: 180
Оккупанты не выпускают детей
Оккупанты не выпускают детей
Молния ударила школьницу в доме
Молния ударила школьницу в доме Просмотров: 72
Больше всего комментируют
6
Кремль отрабатывает варианты захвата Киева - Зеленский
5
"Уничтожает язык, подыгрывает России" - активистам пытались помешать раздавать листовки о "слуге народа"
4
Германия боится войны с Россией - эксперт объяснил промедление НАТО по Украине
1
"Он светился удивительным светом. Такая чистота и страстность" - 80 лет назад родился Иван Миколайчук
1
Уволенный Тупицкий "заседает" в Конституционном суде
Голосов: 384
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть