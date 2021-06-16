Коронавирус вернется осенью

50 центров вакцинации от коронавируса работали в последние выходные в Киеве и 15 областях. Больше всего на Днепропетровщине - 13. Вакцинировали более 31 тыс. человек.

В будни в Украине вакцинируют в среднем 50-60 тыс. человек в сутки. Это медленные темпы, говорят медики.

- Надо увеличивать количество центров и мотивировать людей приходить, - говорит 65-летняя Виктория Задорожная из Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Льва Громашевского. - Многие хотят вакцинироваться, но не попадают в группы, которые сейчас получают уколы по графику иммунизации. Не знают, куда обращаться. Информацию для них надо делать доступной. Объяснять, куда идти и как получить вакцину.

Прививать в первую очередь необходимо тех, кто не болел ковид. Независимо от возраста.

- Если человек переболел недавно, то может подождать шесть месяцев. И дать возможность вакцинироваться тем, кто не сталкивался с вирусом, - говорит Задорожная. - Трудно говорить, придет ли к нам новый штамм вируса, или он уже есть. Надо проводить мониторинг.

О победе над ковидом говорить рано, добавляет Виктория Задорожная.

- Украинцы теряют страх перед болезнью - начинают пренебрегать масками, расширяют контакты. Поэтому на осень ждем подъема. Вирус будет циркулировать еще долго, так как уровень коллективного иммунитета низкий.

Из-за снижения количества пациентов с коронавирусом больницы возвращаются к привычному распорядку работы. Возобновили плановые госпитализации пациентов с хроническими недугами.

- Во время ковидного пика у нас было открыто инфекционное отделение на 140 коек. В последние дни ни одного положительного теста в районе нет. Инфекционные койки свернули, - говорит 32-летний Виталий Цинурчин, заместитель директора коммунального предприятия "Надворнянский некоммерческий центр первичной медицинской помощи". Рассказывает о ситуации в городе Надворная Ивано-Франковской области. - В стационары возвращаются люди с хроническими болезнями, которые отходили на второй план во время борьбы со вспышкой коронавируса.

- Заболеваемость очевидно уменьшилась. Хотя никуда не делась. Есть вопрос, будет ли следующая волна. Все зависит от того, успеет ли Министерство здравоохранения вакцинировать достаточное количество людей до конца года, - говорит инфекционист Сергей Федоркив, 26 лет, из Ивано-Франковска. - В разных регионах иммунизируют разными темпами. В тех, которые сейчас отстают - в скором времени может быть новая вспышка.