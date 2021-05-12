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четверг, 13 мая 2021 00:30

Коронавирус становится сезонным заболеванием

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Паспорта вакцинации начнут выдавать до 1 июля

- Последние два месяца были сложные. Вирус развивался бешеными темпами. Осознавали, что может не хватить кислорода. Только нам и Богу известно, как удержали ситуацию. Страна вышла из третьей волны пандемии, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет.

Утром 12 мая в Украине не осталось областей в красной зоне карантина. В оранжевую перешли восемь - Волынская, Донецкая, Житомирская, Кировоградская, Луганская, Николаевская, Тернопольская и Черкасская область. Остальные - в желтой.

Ежедневно фиксируют до 5 тыс. новых больных ковид. На пике третьей волны в апреле доходило до 20 тыс. инфицированных в сутки. В больницах было почти 50 тыс. пациентов. Сейчас - около 29 тыс.

- Учреждение разгружается быстро, - рассказывает инфекционист киевской больницы №4 Евгений Дубровский, 35 лет. - Инфекция становится сезонным заболеванием. Возможны значительные ухудшения осенью и зимой.

В Минздраве четвертую волну коронавируса ожидают в июне.

- Майские праздники могут увеличить количество больных, - говорит инфекционист Черновицкой областной больницы 38-летняя Ольга Кобевко. - Само понятие "волна" не слишком правильное. Мы как вошли в пандемию год тому назад, так и не вышли из нее до сих пор. Просто периодически есть пики. И дальше они будут в каких-то регионах.

Последствия для здоровья после перенесенного ковиду до сих пор исследуют. Могут возникать болезни сердца, сосудов, нервной системы, суставов. У каждого - индивидуально. Должны на государственном уровне разработать программу реабилитации для пациентов, у которых возникают осложнения.

9 мая в Украину доставили 500 тыс. доз китайской вакцины "Коронавак". С 23 февраля поступило почти 1,7 млн доз "Коронавака", индийского "Ковишелда", американского "Пфайзер" и южнокорейской "АстраЗенеки". До конца года у нас будет более 40 млн доз различных препаратов.

Ими вакцинируют прежде людей из групп риска и старше 65 лет. Украинцы, которые зарегистрировались на вакцинацию через приложение "Дія" - независимо от возраста - будут приглашать на вакцинацию в выходные. Это более 532 тыс. человек.

- Вакцинация идет медленно. За выходные во многих областях не сделали ни одной прививки (9 мая в 11 регионах и Киеве не сделали ни одного укола. - ГПУ), - говорит иммунолог Борис Донской, 42 года. - Чтобы ускорить темпы, надо убрать возрастные ограничения и делать всем желающим.

До 1 июля в Украине появятся сертификаты вакцинации. Их можно будет заказывать онлайн в электронном виде или получать у семейного врача.

В документе будут указывать данные человека, тип вакцины, дату ее получения. Украинцы смогут свободно путешествовать по Европе, говорят в Минздраве.

- Если это будет реальное требование для выезда за границу, люди будут делать эти документы, - говорит экс-министр здравоохранения 56-летний Олег Мусий. - Справки для оформления водительских прав у нас покупают по 200-300 гривен. Сертификат о прививках тоже будет легко приобрести.

Автор: Анна ОРЕЛ
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