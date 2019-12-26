Конфликт на Донбассе заморозят

9 декабря в Париже впервые за три года встретились президенты Украины — Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, России — Владимир Путин и канцлер Германии — Ангела Меркель.

Договорились о прекращении огня на Донбассе и обмене пленными. Согласовали дальнейшее разведение сил на Донбассе до конца марта 2020-го. Не достигли согласия в вопросе контроля над украинско-российской границей на оккупированных территориях. Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина контролировала границу до выборов там по украинским законам. Президент РФ Владимир Путин настаивает, чтобы отдать контроль после выборов.

Следующая "нормандская встреча" должна пройти через четыре месяца.

— Зеленский обязался двигаться к миру. Понимает, что теряет поддержку общества. В следующем году ему будет значительно труднее, — говорит политолог Александр Кочетков, 63 года. — На встрече состоялось подтверждение позиций. Президент признал Минские договоренности как основу мирного урегулирования. Теперь Украина должна изменить их так, чтобы можно было выполнить. В настоящем виде это невозможно.

Украина может перейти к сценарию замороженного конфликта или начать трудный путь к миру и реинтеграции Донбасса, который будет не очень приятным для общества. Вероятнее — первый вариант. Зеленский очертил "красные линии": выборы по украинскому законодательству после получения контроля над границей. Но Путину не нужен мир. Добивается доминирования России на постсоветском пространстве.

Трехсторонняя контактная группа на переговорах в Минске 18 декабря не смогла договориться об обмене пленными.