Количество районов уменьшили с 490 до 136

Верховная Рада ликвидировала 490 районов в Украине и создала вместо них 136. По замыслу чиновников, население района должно составлять 150 тыс. человек, а расстояние от райцентра до самых отдаленных сел — не превышать 60 км.

По мнению политика 54-летнего Романа Безсмертного, власть движется в правильном направлении, но идеи в новой схеме районирования нет.

В чем ошибка власти по районированию?

— Идею нового районирования задумывали в середине 1990-х. Тогда закладывали принцип, что район — это административная единица, где человек может получить ответ на любой вопрос, решить любую проблему. Сейчас в решении власти вообще принципа никакого нет. Есть сухой математический подход, внутри которого нет идеологии. Не понятно, для чего это сделали, объяснения в документах тоже нет.

Нужно ли вообще укрупнение?

— Укрупнение ради достижения четкой и главное — полезной для жителей государства цели — нужно. Но надо знать, что хотим получить. Укрупнение ради укрупнения без цели, идеи — пустая трата ресурсов. Организация административной модели в государстве должна быть направлена на человека, его комфорт, реализацию его прав. В таком варианте я этого не вижу. Скорее сократили количество районов, чтобы уменьшить расходы. Где-то попадут в цель, что-то выгорит. Но это скорее вопрос теории вероятности, а не просчитанных задач.

Уволятся 354 главы райгосадминистраций и немало чиновников местного уровня. Что они будут делать?

— Появится конкуренция. Это положительный момент, так как увеличится вероятность более удачного выбора работника на ту или иную должность. Но с точки зрения противостояния коррупции реформа довольно слабая. Увеличивается концентрация бюджетных средств, следовательно нечистые на руку чиновники получат доступ к большим деньгам.

Не получится ли так, что одни города будут иметь достаточно средств на развитие, а более мелкие отдаленные села напротив?

— Вопросы бюджетной обеспеченности, налоговой способности не имеет прямой зависимости от размера населенного пункта. В маленьком селе могут быть немало предприятий, которые будут приносить в местный бюджет деньги. В другом крупном городе из-за бешеной коррупции бизнес не будет развиваться. Соответственно и поступлений не будет.

Есть ли шансы, что местное самоуправление станет сильнее после реформы?

— Часть районов действительно станет менее зависимой от центра. Но это больше случайность, чем закономерность. Будет как с объединенными территориальными громадами. Где-то треть стали быстро развиваться, а остальные — в состоянии упадка. Они так и не получили ни потенциала, ни ресурсов, ни финансов.