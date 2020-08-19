Когда мы объединяемся - не делаем глупостей

Что для вас значит Независимость?

Сергей Старенький, 46 лет, адвокат:

- Независимость - это возможность и способность народа самостоятельно принимать решения. Ее символом для меня является политик Вячеслав Чорновил. За страну положил жизнь. Больше таких лидеров не было.

Люблю Украину за ее разность. У нас есть все - горы, море, степи. Несмотря на все, это страна возможностей, в которой есть чем профессионально заниматься. В 2011-м вернулся после первого путешествия по европейским странам и осознал: есть все, чтобы стать на один уровень с государствами ЕС.

Олег Федорчук, 59 лет, футбольный тренер:

- Когда мы объединяемся - горы можем свернуть. Интересно, что в едином порыве мы не громим магазины, не пьем водку и не делаем глупостей.

Независимость Украины осознал 11 декабря 2013 года (режим Януковича попытался ликвидировать евромайдан во время ночного штурма. "Беркуту" удалось вплотную подойти к Дому профсоюзов. Киевляне массово вышли на помощь митингующим. - ГПУ). Проснулся в три часа ночи и понял: если есть люди, готовые умирать за ее свободу и независимость, значит, государство состоялось. Самое худшее в нашей истории - позади.

Виктор Бобыренко, 49 лет, политолог:

- Независимость для Украины - это все, без преувеличения. Благодаря ей можем выбирать вектор движения, развиваться своим путем. Мы идем правильно. Медленно, с ошибками. Но сделали выбор в пользу европейского будущего и отвернулись от России. Где-то через 30 лет будем полноценным членом Европейского Союза и НАТО.

Кирилл Галушко, 46 лет, историк:

- Я стоял в цепи от Львова до Киева. Помню, как поднимали сине-желтый флаг над Киевским городским советом. Был рядом с Верховной Радой, когда там провозглашали независимость. Но реально нашу украинскость каждое поколение восстанавливают майданы. Мне хотелось бы, чтобы тот патриотический дух, который царил во время Революции достоинства в столице, был по всей стране. Но без жертв.

Независимость - это историческая память, которая дает основу для существования наших детей и внуков.

Сергей Малик, 53 года, автомотогонщик, волонтер:

- Независимость - это возможность жить по собственному сценарию. Это сложно - закатать рукава и строить страну здесь и сейчас. Но способных на это людей - таки много. Имеем независимую страну благодаря им.