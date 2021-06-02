"Каждый из нас мечтает, чтобы этот дурдом закончился"

 
Ексклюзивы
1/5
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
2 Просмотров: 1773
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Прицел на выборы. Зачем Зеленскому собственный университет
Просмотров: 243
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Памятник Петлюре поставят в знаковом месте
Просмотров: 432
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Делал селфи: подробности гибели школьника во время экскурсии
Просмотров: 459
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Море цветов и слез - как прощались с Михаилом Слабошпицким
Просмотров: 558
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 243
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 243
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 189
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 513
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 711
Фото
Все фото
4
3
3
4
5
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
За неделю погибли четыре воина
За неделю погибли четыре воина
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
На Донбассе бои продолжаются по всему фронту
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 648
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1953
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 522
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1062
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 441
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 495
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
четверг, 03 июня 2021 00:30

"Каждый из нас мечтает, чтобы этот дурдом закончился"

  Комментировать

1 мая в оккупированном Россией Крыму начался курортный сезон. Планируют принять до конца года 8 млн туристов. Преимущественно россиян, для которых закрыт или ограничен доступ к курортам Турции и Египта. Заявляют, что для отдыхающих открыты почти 300 городов и сел.

- Судьба курортного сезона в Крыму 2021-го решена, - говорит Мария Мальгина, представитель Крыму в общественном совете Ростуризма. - На полуостров приедет огромное количество туристов.

На полуострове все острее ощущается дефицит пресной воды. С апреля 2014-го перекрыт Северо-Крымский канал, который обеспечивал днепровской водой 85% потребностей. За семь лет высохли или обмелели почти все водохранилища и мелкие реки. В большинстве регионов ввели график подачи воды. Чтобы санаториям и отелям позволили принимать туристов, оккупационная власть обязала их иметь трехдневный запас пресной воды.

Активистка Екатерина Петухова из Ялты инициировала акцию "За Крым без заборов". Рассказывает о курортном сезоне на полуострове.

- Самые лучшие пляжи Крыма - на южном берегу. Но там все застроено государственными дачами и ведомственными санатория. Ограждены от людей колючей проволокой, - говорит.

- Можно пересчитать по пальцам одной руки те, куда местным еще можно зайти. Уже нет популярных "Мисхора", "Ай-Петри", "Дюльбер". Скоро не будет и "Днепра" в Ялте. Чтобы попасть на когда-то свободный пляж, надо показать паспорт с местной пропиской и справку, что не болеешь коронавируса.

Почти весь пляж в поселке Партенит под Ялтой занимает санаторий "Крым". Там всегда свободно отдыхали дети. Сейчас все закрыто. Поселок превращают в резервацию. Мы просто в отчаянии.

В Крыму строят дороги, модульные детсады, некоторую инфраструктуру. Но для этого у людей отбирают горы, пляжи, парки. Такой ценой нам не надо дорог. Уберите и свою игровую зону. Лучше жить без дорог, чем видеть море через забор с колючей проволокой.

В прошлом году Екатерина Петухова с коллегами собрали 3,5 тыс. подписей против ограждения моря заборами. Написали письмо в администрацию российского президента. Просили остановить беспредел. Оттуда дело спустили на оккупационные власти полуострова, которые этим и занимаются.

- Сейчас русские в соцсетях жалуются, что для них закрыли Турцию. Мол, придется ехать отдыхать в Крым, где дорого и плохой сервис, - говорит 45-летний Александр Юрьев из Симферополя. - Скажу честно от всех крымчан: не приезжайте к нам. Мы вам не рады.

Вы считаете, что мы вас ждем? Нет, не ждем. Большинству крымчан все равно, приедет вас три миллиона или пять. Местных выгнали из курортного бизнеса. Но мы все из-за вас стоим в пробках, миримся с высокими ценами. Большинство туристов ведут себя хуже свиней.

Мы вынуждены терпеть хамское поведение. Улыбаемся и молчим. Потому что большинство крымчан - гостеприимные и добрые люди. Но наше терпение не безгранично. В конце концов, вы получаете такое же хамство в ответ. Тогда начинаете кричать на весь мир, что "в Крыму плохо отдыхать". Не приезжайте! Мы хотим со своими детьми загорать на чистых пляжах и купаться в чистом море.

40-летний Александр Талипов из Феодосии считает, что инфраструктура города не готова к анонсированному оккупантами наплыву туристов.

- Из-за закрытия границ с Турцией и другими туристическими странами Крым однозначно ждет большой наплыв отдыхающих, - говорит. - Половина приедет на собственных машинах, остальные - поездом или самолетом. Арендуют машину здесь. Крымская инфраструктура не выдержит такого увеличения транспорта.

Курортные города станут в пробках. Узкие улочки превратятся в жаркие ловушки. Маленькие аварии приведут к транспортному коллапсу. В результате раздражение будут чувствовать отдыхающие и местные. Каждый из нас мечтает, чтобы этот дурдом закончился.

Отдельным пунктом будет нагрузка на работу общественного транспорта - старые переполнены душегубки не будут способствовать стабильной эпидемической ситуации.

Сезон еще не в разгаре, а проблем много. Крымская власть должна думать над их решением.

850 тысяч туристов могут находиться в Крыму одновременно. Большинство отелей - трехзвездочные. Четыре звезды имеют полсотни заведений, пять - около десятка.

6 миллионов туристов посетили Крым в 2013 году. В первый год аннексии на полуостров решились приехать 1,2 млн - преимущественно русские и родственники местных.

65 из 100 туристов въезжают в Крым из России по Керченскому мосту, 28 прибывают оттуда самолетом, пятеро - поездом через мост и два - автотранспортом с территории неоккупированной Украины.

98 рейсов из Москвы в Крым выполняет за неделю авиакомпания "Аэрофлот" в июне. Месяцем ранее совершала 42 полета.

123 тысячи российских рублей стоит двухместный номер на неделю в гостинице "Ялта Интурист". Это 45 807 грн. В стоимость входит завтрак.

Автор: Анна ДЕРЕВЯНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Каждый из нас мечтает, чтобы этот дурдом закончился"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 10530
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
Подростки занялись сексом возле церкви. Видео выложили в сеть (18+)
 Просмотров: 4698
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 4248
Фотографы &quot;словили&quot; президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
Фотографы "словили" президентский самолет - волшебные фото с аэропорта
24
 Просмотров: 4212
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3960
Украина
В мусорном баке нашли младенца
В мусорном баке нашли младенца
Запретили пластиковые пакеты
Запретили пластиковые пакеты
Девушка 4 часа блуждала по минному полю
Девушка 4 часа блуждала по минному полю Просмотров: 9
Самый чистый воздух зафиксировали в семи областях
Самый чистый воздух зафиксировали в семи областях Просмотров: 9
Летом украинцев будут массово вакцинировать
Летом украинцев будут массово вакцинировать Просмотров: 117
Больше всего комментируют
4
Суд арестовал имущество и банковские счета Шария
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
2
РФ будет разбита мгновенно в случае применения современной тактики - Бессмертный
1
Военные расстреляли 26 людей
Голосов: 2622
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть