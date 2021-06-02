"Каждый из нас мечтает, чтобы этот дурдом закончился"

1 мая в оккупированном Россией Крыму начался курортный сезон. Планируют принять до конца года 8 млн туристов. Преимущественно россиян, для которых закрыт или ограничен доступ к курортам Турции и Египта. Заявляют, что для отдыхающих открыты почти 300 городов и сел.

- Судьба курортного сезона в Крыму 2021-го решена, - говорит Мария Мальгина, представитель Крыму в общественном совете Ростуризма. - На полуостров приедет огромное количество туристов.

На полуострове все острее ощущается дефицит пресной воды. С апреля 2014-го перекрыт Северо-Крымский канал, который обеспечивал днепровской водой 85% потребностей. За семь лет высохли или обмелели почти все водохранилища и мелкие реки. В большинстве регионов ввели график подачи воды. Чтобы санаториям и отелям позволили принимать туристов, оккупационная власть обязала их иметь трехдневный запас пресной воды.

Активистка Екатерина Петухова из Ялты инициировала акцию "За Крым без заборов". Рассказывает о курортном сезоне на полуострове.

- Самые лучшие пляжи Крыма - на южном берегу. Но там все застроено государственными дачами и ведомственными санатория. Ограждены от людей колючей проволокой, - говорит.

- Можно пересчитать по пальцам одной руки те, куда местным еще можно зайти. Уже нет популярных "Мисхора", "Ай-Петри", "Дюльбер". Скоро не будет и "Днепра" в Ялте. Чтобы попасть на когда-то свободный пляж, надо показать паспорт с местной пропиской и справку, что не болеешь коронавируса.

Почти весь пляж в поселке Партенит под Ялтой занимает санаторий "Крым". Там всегда свободно отдыхали дети. Сейчас все закрыто. Поселок превращают в резервацию. Мы просто в отчаянии.

В Крыму строят дороги, модульные детсады, некоторую инфраструктуру. Но для этого у людей отбирают горы, пляжи, парки. Такой ценой нам не надо дорог. Уберите и свою игровую зону. Лучше жить без дорог, чем видеть море через забор с колючей проволокой.

В прошлом году Екатерина Петухова с коллегами собрали 3,5 тыс. подписей против ограждения моря заборами. Написали письмо в администрацию российского президента. Просили остановить беспредел. Оттуда дело спустили на оккупационные власти полуострова, которые этим и занимаются.

- Сейчас русские в соцсетях жалуются, что для них закрыли Турцию. Мол, придется ехать отдыхать в Крым, где дорого и плохой сервис, - говорит 45-летний Александр Юрьев из Симферополя. - Скажу честно от всех крымчан: не приезжайте к нам. Мы вам не рады.

Вы считаете, что мы вас ждем? Нет, не ждем. Большинству крымчан все равно, приедет вас три миллиона или пять. Местных выгнали из курортного бизнеса. Но мы все из-за вас стоим в пробках, миримся с высокими ценами. Большинство туристов ведут себя хуже свиней.

Мы вынуждены терпеть хамское поведение. Улыбаемся и молчим. Потому что большинство крымчан - гостеприимные и добрые люди. Но наше терпение не безгранично. В конце концов, вы получаете такое же хамство в ответ. Тогда начинаете кричать на весь мир, что "в Крыму плохо отдыхать". Не приезжайте! Мы хотим со своими детьми загорать на чистых пляжах и купаться в чистом море.

40-летний Александр Талипов из Феодосии считает, что инфраструктура города не готова к анонсированному оккупантами наплыву туристов.

- Из-за закрытия границ с Турцией и другими туристическими странами Крым однозначно ждет большой наплыв отдыхающих, - говорит. - Половина приедет на собственных машинах, остальные - поездом или самолетом. Арендуют машину здесь. Крымская инфраструктура не выдержит такого увеличения транспорта.

Курортные города станут в пробках. Узкие улочки превратятся в жаркие ловушки. Маленькие аварии приведут к транспортному коллапсу. В результате раздражение будут чувствовать отдыхающие и местные. Каждый из нас мечтает, чтобы этот дурдом закончился.

Отдельным пунктом будет нагрузка на работу общественного транспорта - старые переполнены душегубки не будут способствовать стабильной эпидемической ситуации.

Сезон еще не в разгаре, а проблем много. Крымская власть должна думать над их решением.

850 тысяч туристов могут находиться в Крыму одновременно. Большинство отелей - трехзвездочные. Четыре звезды имеют полсотни заведений, пять - около десятка.

6 миллионов туристов посетили Крым в 2013 году. В первый год аннексии на полуостров решились приехать 1,2 млн - преимущественно русские и родственники местных.

65 из 100 туристов въезжают в Крым из России по Керченскому мосту, 28 прибывают оттуда самолетом, пятеро - поездом через мост и два - автотранспортом с территории неоккупированной Украины.

98 рейсов из Москвы в Крым выполняет за неделю авиакомпания "Аэрофлот" в июне. Месяцем ранее совершала 42 полета.

123 тысячи российских рублей стоит двухместный номер на неделю в гостинице "Ялта Интурист". Это 45 807 грн. В стоимость входит завтрак.