Изменились правила пересечения линии разграничения

В конце ноября начали действовать новые правила въезда и выезда людей и перемещения товаров между оккупированными территориями Донбасса и Украины. Их утвердил Кабинет министров.

- Теперь граждане могут пройти украинские блокпосты не только с паспортом Украины, но и с зарубежным или временным удостоверением, - говорит 42-летняя Тамара Василенко из оккупированного Донецка. Ездит несколько раз в месяц в Мариуполь. - Для жителей ОРДЛО новые правила удобны, потому что можно забыть или потерять один из документов. Тогда достаточно предъявить другой и не создавать очереди. Также дети до 14 лет могут ездить по загранпаспорту или по свидетельству о рождении. С 14 лет - еще по внутреннему паспорту. Когда ребенок возвращается на оккупированную территорию, не надо нотариально заверенного разрешения на это от другого родителя. Раньше требовали.

Дети, родившиеся на оккупированной территории и не имеющие свидетельства о рождении государственного образца, могут попасть в Украину с одним из родителей и документами боевиков, подтверждающими рождение на оккупированной территории. Украина такие документы признает.

В первые дни действия новых правил пересечения КПВВ жители оккупированных территорий не знали о нововведении.

- Государственная пограничная служба и другие органы не провели информационной кампании. Только сейчас жители ОРДЛО через социальные сети и интернет стали больше узнавать об изменениях, - говорит аналитик Благотворительного фонда "Право на защиту" Ирина Пецко, 34 года.

Из новых правил пересечения линии разграничения также исключили термин "ручная кладь". Теперь жители оккупированных территорий могут провозить неограниченное количество вещей.