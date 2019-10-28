Из школьной программы убрали упоминания об Украине

- Учителей украинского частично сократили. Большинство молодых преподавателей прошли переподготовку в Донецком республиканском институте, чтобы иметь право преподавать русский, — говорит 67-летняя Екатерина Ивановна из оккупированного Донецка.

На территории так называемой ДНР работает 461 школа. В них учатся 200 тысяч детей. С 2016 года все заведения перешли на русский язык. Из школьной программы изъяли историю Украины, природоведение.

В донецкой школе №11 с углубленным изучением иностранных языков украинский язык и литературу изучают один раз в неделю.

— Так во всех школах. Дети изучают на одном уроке и язык, и литературу. В младшей школе 20 минут посвящены языку, остальная часть урока — литературному чтению, — рассказывает Екатерина Ивановна.

В свободной от боевиков Волновахе русский язык изучают час в младших классах, и два в неделю — в старших.

— Русскую литературу преподают в курсе зарубежной литературы. Стихи Пушкина можно учить в украинском переводе или в оригинале, — говорит 42-летняя Ольга Бойко. Преподает 20 лет. — Преподаватели с дипломами украинских и российских филологов остались при работе. Но на всех не хватает учебных часов. Выехать за пределы ДНР из-за финансовых трудностей невозможно.

Боевики заставляют школьников изучать наизусть гимн ДНР. В школах везде висят флаги оккупантов.

— Ввели обязательный урок "гражданственности и духовности Донбасса". Детям рассказывают о вновь созданной республике и боевых действиях, - говорит 59-летняя Наталья Владимировна из Донецка. — Единственное хорошо — отмена школьной формы. Она необязательна. Каждое учебное заведение решает самостоятельно, вводить ли ее.

Ученики изучают начальную военную и медико-санитарную подготовку.

С 2015 года все школы перешли на 5-балльную систему оценивания. Такая действует в Российской Федерации. Продолжительность обучения — 11 лет. Оценки ставят со второго класса.

В 2020 году две школы получат российскую аккредитацию. Одна расположена в Донецке, вторая — в Макеевке.

— Еще в начале образования ДНР боевики создали по российским стандартам собственную систему образования. Книги передала Россия как гуманитарную помощь - в сентябре 2015 — го завезли 1500 тонн учебников, - рассказывает дончанка 36-летняя Виктория Окуловская. — Из школьной программы убрали упоминания об Украине. Право преподается на основе российских и законов ДНР. Дома готовим дочку к ВНО, чтобы она поступила в украинский вуз.

Документы о среднем образовании украинская власть не признает. Министерство образования Украины разрешило детям дистанционно учиться в украинских школах экстерном.

Выбирать школу можно в любом регионе Украины.

— Их перечень размещен на сайте министерства. Чтобы ребенок получил украинское свидетельство о среднем образовании, надо одному из родителей написать заявление на имя директора выбранной школы с просьбой зачислить ребенка на обучение в форме экстерната, — говорит 33-летняя Анастасия Боковий из оккупированной Макеевки. — В заявлении обязательно указать телефон и электронный адрес. Отправить заявку в учебное заведение можно в письменном и электронном виде.

К заявлению следует приложить сканированные копии или фотокопии свидетельства о рождении ребенка. Подать заявление можно в течение всего учебного года. Личное присутствие ребенка и родителей не обязательно.

В двух школах Луганска ввели систему русского педагога Владимира Базарного. В соответствии с ней парней и девушек обучают отдельно.

— Единственное радует — учиться будут и сидя, и стоя. Еще будет работа с офтальмологом, чтобы глаза не уставали, — говорит 34-летняя Светлана Сабир из Луганска. Ее дочь в следующем году должна идти в первый класс в одну из этих школ. — Но мы не в Российской империи, когда дети учились отдельно. Директор школы сказала, что они будут общаться в свободное время. Но такие эксперименты немного устарели.

339 школ работают на оккупированной части Луганской области. Две из них — вечерние. В них учатся 92 тысячи детей.

В школах есть уроки православия

В Луганских школах есть уроки православия и кружки психологии.

— Эти кружки навязывает руководство школы, а им — городской отдел образования, — говорит 46-летняя Тамара Малышко, учительница из оккупированного Луганска. — Мы просим, чтобы хотя бы факультативно дети изучали украинский язык и литературу. Раньше он был три-пять раз в неделю, сейчас — один.

Заставляют еще изучать дополнительный иностранный язык. На практике дети не знают нормально ни английский, ни украинский, объясняет учительница.