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Из России могут освободить 33 пленных украинца

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Девять украинских политзаключенных и 24 военнопленных моряка могут освободить из российских тюрем. Их собираются обменять на задержанных на Донбассе россиян-террористов и пророссийских активистов.

В середине августа в московский следственный изолятор "Лефортово" перевезли украинских политзаключенных 48-летнего Владимира Балуха, 29-летнего Александра Кольченко, 21-летнего Павла Гриба, Николая Карпюка, 55 лет, 45-летнего Станислава Клыха, 50-летнего Романа Сущенко, Евгения Панова, 42 года, и 63-летнего Алексея Сизоновича. В изоляторе также находятся 24 моряка, попавшие в плен в прошлом году 25 ноября в Черном море.

В ответ украинская сторона может передать бывшего "беркутовца" Александра Саттарова, 39 лет, главного редактора "РИА Новости-Украина" 52-летнего Кирилла Вышинского, фигуранта дела "2 мая" Евгения Мефедова и осужденных за госизмену бывших украинских военных Максима Одинцова и Александра Баранова. Также в списках - россиянин Игорь Кимаковский, который воевал на Донбассе.

По неофициальным данным, в списки на обмен должны включить по 33 человека с каждой стороны.

Переговоры между странами ведут на уровне Офиса президента Украины и администрации Путина. Подробности обе стороны отказываются озвучивать.

- Первые результаты по вопросу обмена удерживаемыми лицами между Украиной и Россией будут в ближайшие дни, - говорит Владимир Зеленский. - Я лично занимаюсь вопросом и прошу СМИ не распространять слухи.

В Кремле эту тему также комментировали сдержанно.

- Определенные контакты с Украиной по этому вопросу проходят, - говорит Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ.

Некоторые детали раскрывают адвокаты осужденных.

- Сейчас стороны решают, как снять обвинения со всех лиц, заявленных на обмен, - рассказывает Валентин Рыбин, адвокат дезертиров Максима Одинцова и Александра Баранова. - Те, кто вернется домой, не должны снова иметь проблемы с законом из-за прежних обвинений.

Среди претендентов на обмен четверо задержанных в оккупированном Крыму. Также двое задержанных в России и похищенный в Беларуси украинский студент.

Владимир Балух родом из села Серебрянка Раздольненского района. Был фермером, всю жизнь вел проукраинскую деятельность. Балуха задержали 13 марта 2017 года - обвинили в хранении боеприпасов и приговорили к трем годам и семи месяцам исправительной колонии. Голодал 204 дня.

Александр Кольченко родился и вырос в Симферополе. Не поддержал вторжение России в Крым. Оккупанты схватили активиста 16 мая 2014-го вместе с Олегом Сенцовым. Дали 10 лет за якобы участие в террористической группировке и подготовке теракта.

Жителя города Энергодар Запорожской области Евгения Панова якобы задержали в Крыму. Он бывший боец АТО с позывным "Юджин", воевал на Донбассе в составе 37-го мотопехотного батальона. Обвинили в подготовке диверсий на оккупированном полуострове и осудили на восемь лет колонии строгого режима.

Дальнобойщика Александра Сизоновича задержали в сентябре 2016-го в Судаке. Туда он привез мебель на заказ из Харькова. Обвинили в подготовке теракта и приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Журналиста Романа Сущенко задержали в Москве 30 сентября 2016 года, когда он посещал родственников. Его обвинили в шпионаже и дали 12 лет тюрьмы.

Студент Павел Гриб исчез 24 августа 2017 года, когда возвращался из Беларуси. Встречался с россиянкой Татьяной Ершовой. Познакомились в российской социальной сети "ВКонтакте" (запрещена в Украине. - ГПУ). Его обвинили в склонении девушки к теракту - якобы он хотел заставить Татьяну взорвать школу в городе Сочи.

Заместителя председателя партии УНА-УНСО Николая Карпюка и журналиста Станислава Клыха в России обвинили в участии в Чеченской войне. Якобы они убивали российских солдат в составе отряда наемников. Карпюка суд в Чечне приговорил к 22,5 года колонии строгого режима, а Клыха - до 20 лет.

Украинские моряки попали в плен 25 ноября 2018-го. Перегоняли малые бронированные катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" из порта Одесса в порт Мариуполь. В Черном море в 21:20 на них напали российские пограничники. Буксир подвергся тарану со стороны российского военного судна "Дон", вместе с этим оккупанты подняли в воздух военную авиацию. Украинцев обвинили в якобы нарушении государственной границы с РФ.

Олега Сенцова в списках нет

Украинского режиссера Олега Сенцова не включили в обмен заключенными между Российской Федерацией и Украиной. Он отбывает так называемое наказание в колонии "Белый медведь", за Полярным кругом.

В списках нет 50 крымских татар, которых задержали после аннексии Крыма. Их обвиняют в участии в исламской партии "Хизб ут-Тахрир", которая запрещена в России.

Отсутствует информация о бойце Вооруженных сил Украины и охраннике политика Дмитрия Яроша - Александре Шумкове. 4 декабря 2018-го его осудил российский суд к четырем годам колонии за якобы участие в "Правом секторе". Данная организация запрещена на территории РФ.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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