Из многоэтажек хотят отселять без согласия всех жильцов

Министерство развития громад и территорий подготовило законопроект, который позволяет отселять людей из многоэтажек и сносить дом при условии согласия 75% жильцов. Сейчас для этого необходимо одобрение 100% жителей.

Законопроект будет способствовать сносу "хрущевок" и возведению новых многоэтажек, прогнозируют в правительстве.

- Стопроцентного согласия на расселение всех жителей не получить никогда. Поэтому и подготовили этот законопроект, - говорит 45-летняя Елена Шуляк из парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

- В 2006 году приняли закон, в котором было заложено переселение людей. Но только на добровольных началах. Он имеет четкие нормы и соответствует Конституции. То, что предлагают - ему противоречит, - говорит бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей Кучеренко, 60 лет. - Надо наполнить содержанием термин "общественные нужды" и прописать его в Конституции. Тогда сможем найти механизмы отселения. Например, если дом в аварийном состоянии, жители будут обязаны его продать или принять решение о переселении. Должна быть разработана государственная программа модернизации и реконструкции устаревшего жилого фонда.