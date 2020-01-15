Ипотеку будут давать под 15 процентов годовых

В этом году банки должны возобновить ипотечное кредитование. Средства будут давать под 14-15% годовых, говорит заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, 47 лет.

— В 2019-м произошел рост валового внутреннего продукта. Поэтому в этом году экономика начнет кредитовать. Произойдет возобновление ипотечного кредитования, — говорит Екатерина Рожкова.

- Ипотека в стране практически отсутствует из-за высоких ставок, - говорит экономист Андрей Новак, 46 лет. — Мало кто готов рискнуть и взять кредит под 25 процентов годовых на 25 лет.

Ипотеку на жилье невыгодно брать и при годовой ставке 8-10% более чем на 10 лет.

— В цивилизованных странах ипотечная ставка — 1-5 процентов. Банки зарабатывают на разнице между привлеченными деньгами и теми, которые продают за кредиты. Там чистый заработок 7-8 процентов — это хорошо. А 10 — огромный успех. У нас банки и предприниматели хотят иметь за год 30-50 процентов.

Нацбанк понемногу снижает учетную ставку. Это единственный путь возобновить кредитование. Создать отдельно взятую кредитную ставку по программам невозможно. Разве за счет специальных фондов, поддерживаемых из госбюджета. Но сейчас он бедный. Треть средств идет на обслуживание госдолга. Остальные — на скромное финансирование образования, медицины, обороны. Фонды, которым выделяют деньги на якобы целевое ипотечное молодежное кредитование, оперируют небольшими суммами. Речь идет о нескольких десятках квартир в год.