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среда, 19 июня 2019 05:56

Ил-76 расстреляли по указанию Кремля

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Приказ сбить украинский военный транспортник Ил-76 14 июня 2014 года издал командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров. Самолет уничтожили бойцы внештатного подразделения Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ.

Транспортник сбили в небе над Луганском в 00:51 во время его посадки в местный аэропорт. В катастрофе погибли 40 десантников 25-й бригады и девять членов экипажа.

— Исполнители убийства украинских воинов — руководители частной военной компании "Вагнер" Дмитрий Уткин, Андрей Гуралёв и Андрей Лебедев. После возвращения в Россию Путин им вручил государственные награды "Ордена мужества", — заявляют в Службе безопасности Украины.

5 июня коллегия судей Запорожского апелляционного суда признала гибель командира экипажа самолета Ил-76 Александра Белого следствием вооруженной агрессии РФ против Украины. Такая практика становится гарантией для семей украинских героев, погибших от рук Кремля, на государственную помощь и социальную защиту.

Автор: Руслан ГРИШКО
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