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вторник, 03 сентября 2019 07:10

"Хлеб привозят раз в неделю. А продукты покупаем в соседней Кованьковке"

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- В Забарянах можно снимать кино о революции. Там только старые дома с завалинками и навесами. У моей бабы на Житомирщине подобный дом был, - говорит почтальон из села Шилов Полтавского района Антонина МОСИЙЧУК, 53 года.

Рассказывает о соседнем селе Забаряны, что относится к Надержинскому сельсовету, части Новоселовской объединенной территориальной общины. Там прописаны четыре человека. Село - одно из самых маленьких в Украине. Там нет магазинов и аптеки, не ездят автобусы. До ближайшей остановки нужно идти в соседнюю Кованьковку, за 2 км.

- В Полтавскую область мы приехали в 1989 году. В Забарянах нам давали дом. Но, когда увидели село, я очень плакала. Старые дома, крытые соломой. Школы нет. Взяли дом в другом селе, - продолжает Антонина Мосийчук. - Забаряны полностью обветшали, как совхоз распался. Езжу туда специально к Семеновне. Летом еще можно велосипедом добраться. А зимой трудно и пешком пройти. Но Семеновна не может без газет. Говорит: "Принеси, когда сможешь". Библиотекарем была, так читать любит.

От Надержинщины до Забарян - 4 км. Село раскинулось в песках среди лесного массива. Добраться можно только по грунтовой дороге. Указателя на въезде нет.

В селе тихо. Не слышно домашнего скота. Насчитываю 15 покосившихся домов. Есть три новых дома. Возле двухэтажного рабочие ставят забор. Гудит пила.

- Здесь раньше жили папины родители. Их давно уже нет. А мы ездим сюда как на дачу, - из старого дома выходит полтавка 39-летняя Наталья. Фамилии не называет. - Есть здесь небольшой огород. Вокруг так же люди приезжают только на выходные. Раньше здесь было тихо-спокойно. Теперь вот понастраивали новые дома. Не знаю, чьи они. Их и в аренду сдавали - висело объявление на воротах здесь и в Кованьковке.

44-летний Николай Винниченко живет на другой стороне села. В Забарянах он с детства. На жизнь зарабатывает охраной двух новых домов. На территории одного сдается в пользование баня. Туда приезжают посетители.

- Моих сверстников ранее в Забарянах было много, - говорит Николай Винниченко, - разъехались. Кто-то - в Полтаву, а кто-то - в соседние села. Осталась только наша семья. Последним здесь родился мой сын Илья - семь лет назад. Сейчас пошел во второй класс в Кротенках (новое название - Семьянивка. Село в 10 км от Забарян. - ГПУ). Есть бесплатный школьный автобус. Хлеб привозят раз в неделю. А продукты покупаем в соседней Кованьковке. Там и молоко беру у людей. Коров и коз в нашем селе нет ни у кого. Я был последний из могикан, кто держал скот. В прошлом году продал. Раньше теща корову обхаживала, но у нее руки больные. Я научился, но не всегда бываю дома.

Держим немного кур и гусей для себя. Держим в загоне, чтобы лисы не украли. Потому что в том году повадилась одна. Еще зайцы здесь через село пробегают. Рассаду могут поесть.

У Николая Винниченко есть автомобиль "Жигули". В 2017 году попал им в аварию вместе с отцом. Последний погиб.

- Забрал тогда машину из ремонта и ехали в село. Подо мной левую переднюю балку вырвало. Машину повело в сторону и сосну срезало. Не знаю, как живой остался. Выбросило на улицу через лобовое стекло. Отец сзади был на пассажирском сиденье. Ему стойка вошла в висок. Погиб сразу. Если бы мать раньше не умерла, она бы этого не пережила. Похоронили на сельском кладбище.

Местное кладбище начинается за несколько сотен метров от дома Винниченко. Полсотни могил разбросаны вокруг большой старой сосны. Ограждение только с одной стороны. От кладбища его отделяют длинные деревянные сваи. Несколько выцветших и потрескавшихся крестов стоят посреди густой сухой травы. Подписей нет. Также бетонные и гранитные стелы.

В одной из могил похоронен кот. На гранитном монументе в виде сердца сзади надпись: "О как безжалостно, как беспредельно глупо приходит смерть. Какой становится немыслимой мукой - та жизнь, в которой тебя Китуся больше нет". Спереди выбито изображение трехмастной кошки и годы ее жизни:

- Одни здесь на дачу приезжают, фамилия Педас. У них бабушка жила здесь и умерла. Из их родни племянница и поставила памятник кошке, - объясняет Николай.

В начале августа на кладбище похоронили первого мужа Анжелы Винниченко - нынешней жены Николая. От покойного у нее остался ребенок.

Недалеко от кладбища - огражденный старым забором двор. Дом беленый, под высокой шиферной крышей. Открытые ставни. Две собаки на цепях лают, услышав чужого. Зову от калитки - никто не выходит. Захожу и стучу в дверь.

- Открыто, заходите! - слышится из дома.

В сенях темно. На пороге встречает невысокая седовласая хозяйка 80-летняя Вера Глоба.

- Всегда рада гостям, редко кто ко мне заходит. Не слышала, как вы звали. Слушаю радио - передают сессию, - говорит Вера Семеновна. Она - старейшая жительница Забарян. - Я из Саратовской области. До сих пор у меня в России живут родственники. Но мы не общаемся.

- Сюда приехала за мужем. Познакомились в Оренбурге, поженились, - продолжает Вера Глоба на русском. - Потом он захотел вернуться на родину. Оформили направление на работу и приехали. Привез в Полтаву, но снимали квартиры по селам. Затем его мать купила дом в соседнем селе. А мы переехали сюда в начале 1970-х.

Работала библиотекарем в колхозе в Кованьковке. Была секретарем партийной ячейки. Успевала и в самодеятельности участвовать, и общественной работе. Депутатом была много лет в сельсовете. Меня знали все, и я всех знала. В 1994-м вышла на пенсию. Держали корову, птицу, обрабатывали огород. Все с мужем, детей у нас нет. А потом Василий начал серьезно болеть. Умер прошлой осенью. Осталась одна. Здоровье ухудшилось, едва перезимовала. Слава Богу, недавно дали мне соцработника. Дважды в неделю ходит ко мне, помогает по хозяйству. А еще почтальон привозит газеты.

Когда-то ко мне приезжали исследователи. Писали историю села. Я рассказала все, что знаю. Потом передали рукопись в библиотеку в Кованьковку.

В доме стоит старая мебель. Прибрано.

- У нас раньше был большой огород. Теперь нет сил обрабатывать. В этом году посадила помидоры - урожай обильный. Был картофель, уже выбрали. Пришел помогать Саша - сын мужа сестры. У них тут неподалеку дом, используют как дачу. Иногда меня посещают.

В село заезжает белая "Тойота". Останавливается во дворе одноэтажного нового дома.

- Это сельский председатель приехал (Григорий Варава - староста Надержинщинского сельсовета. - ГПУ). Он часто сюда ездит в баню. Я заметила, что на церковные праздники обязательно бывает. Хотя бы зашел и спросил, как мне живется. Знает, что сама. Нет до меня дела. Я самая старшая в селе. Прошлой осенью было 80 лет. Даже не поздравил.

Продукты мне раз в неделю привозит предприниматель из Божкового. Врач едет, как вызову. Если не напоминать о себе - никто не приедет. Со страхом жду холодов. Не знаю, как буду зимовать.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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