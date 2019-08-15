Град побил дома, автомобили и животных

13 августа Буковину засыпало градом. Обломки льда размером с куриное яйцо побили крыши домов, автомобили, овощи, деревья, животных, оборвали линии электропередач. Пропал свет и вода из водопроводов.

От непогоды пострадали Сторожинецкий, Заставненский, Хотинский и Кицманский районы. Больше всего града выпало в райцентре Сторожинец и соседнем селе Панка.

- Весь день нам с мужем было плохо, потому что мы уязвимы к изменениям погоды, - рассказывает 47-летняя Валентина Добрыдина со Сторожинца. - Голова раскалывалась. Предполагалось, что после такой жары будет что-то серьезное. Около шести вечера вышла на улицу забрать цветы, услышала гром. Две наши собаки начали скулить, подпрыгивали. Я обняла и погладила их. Сказала мужу, что наша Муха странно себя ведет. И тут начало сыпать.

Женщина зашла в дом, забрала собак.

- Был страшный грохот. Било крышу, все навесы. Не знала, что делать, бегала из комнаты в комнату. Видела, что все бьется, и не знала, чем помочь. Страшно. Это продолжалось минут 15. Градины избили пластиковые желоба, погнули крышу из металлочерепицы, разбили фонари. У соседей шифер изрешетило. Наша "Таврия" стояла на улице. Ей выбило окна, погнуло крышу и капот. Придется все делать заново - ремонтировать крышу, цеплять новые желоба, менять кровлю в беседке. Побило фасад дома с той стороны, откуда шел град. Дыры величиной с кулак. Света и воды нет.

На следующий день люди начали укрывать изуродованные крыши клеенкой. В райбольницу обратилась женщина, которой град разбил голову.

Град в Сторожинце повредил более половины государственных помещений. Побил весь автопарк полиции.

В четырех районах Буковины без электричества остались 16 линий электропередач, 250 трансформаторных подстанций, 26 населенных пунктов. В селе Васильев Заставнивского района ветер сорвал крыши в двух домах.

Сейчас в области работают специальные комиссии, оценивают масштабы ущерба.

- Свяжусь с руководителями лесохозяйственных предприятий области, - говорит председатель Черновицкого областного совета 49-летний Иван Мунтян. - Буду просить предоставить пиломатериалы для восстановления кровель объектов социальной инфраструктуры. Если в учебных заведениях срочно не перекрыть крыши, начало нового учебного года будет сорвано.