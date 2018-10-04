Второй подозреваемый в совершении масштабной аварии в центре Харькова 49-летний Геннадий Дронов дал первые показания в суде 2 октября. Отказывался говорить в течение шести месяцев. Поименно вспомнил всех пострадавших и погибших. Просил прощения и плакал. Согласился признать гражданские иски о возмещении морального ущерба, по возможности их оплатить.

Авария произошла 18 октября прошлого года. На перекрестке улиц Сумской и Мечникова "Фольксваген Туарег" Дронова столкнулся с "Лексусом" 21-летней Елены Зайцевой. От удара ее автомобиль отбросило в толпу. Шесть человек погибли, пятеро травмированы. Дронов свою вину не признает. Говорит, это событие сломало ему жизнь.

- На моем месте мог оказаться каждый. То, что я не признаю вину, не может быть отягощающим обстоятельством, - говорит во время судебного заседания. - Я не считаю себя виноватым с точки зрения обвинения. Но я признаю себя виновным как человек. Тысячу раз пожалел, что оказался в тот вечер в том месте. В общем, что родился.

Рассказал, что в тот вечер ехал по привычному маршруту. Со скоростью не более 40 км/ч. Момент столкновения не помнит.

- Остановился перед перекрестком, чтобы было видно светофор. Посмотрел направо. Видел фары, как оказалось позже - "Лексуса", - вспоминает Дронов. - Они были далеко, не казались опасными для движения. Микроавтобус начал движение на желтый сигнал светофора. Я после него - на зеленый. Не мог предположить, что через две-три секунды "Лексус" выскочит и окажется на перекрестке. Со скоростью около 80 километров в час, как было в материалах дела, машина не преодолела бы расстояние так мгновенно.

Ключевой свидетель по делу врач-нарколог Елена Федирко убежала на неподконтрольную Украине территорию на Донбассе. Это подтвердили работники миграционной службы.

Следующее судебное заседание назначено на 9 октября.