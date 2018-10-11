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пятница, 12 октября 2018 05:10

Флот отогнал россиян от Бердянска

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Российские патрульные катера перестали заплывать в исключительную экономическую зону Украины на Азовском море. Прекратили задерживать торговые суда на расстоянии ближе 12 миль - 24 км, от украинских берегов.

- В сентябре уменьшилось количество задержаний судов со стороны береговой охраны Федеральной службы безопасности России в Азовском море, - говорит 58-летний Андрей Клименко, председатель наблюдательного совета фонда "Майдан иностранных дел". - 21 задержание в мае, 25 - в июне, 40 - в июле, 14 - в августе и 8 - в сентябре. Район сместился на 50 километров южнее Бердянска - ближе к оккупированному Крыму.

Смещение связывают с переброской новых скоростных артиллерийских катеров "Гюрза" и двух вспомогательных вооруженных кораблей.

- С середины сентября время искусственной задержки на входе в Азовское море существенно уменьшалось, - говорит Клименко. - Но делать выводы, что политика РФ изменилась - не стоит.

С 10 октября до конца недели украинский флот будет проводить маневренные обучение в море вблизи Бердянска. Катера и артиллерия будут стрелять по акватории моря.

Автор: Юлия ПАСИЧНИК
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