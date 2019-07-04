Фильм "Гуцулка Ксеня" покажут в Японии

Украинский фильм "Гуцулка Ксеня" получил Гран-при международного кинофестиваля в Японии. Проходил с 28 июня по 1 июля в городе Атами, который имеет статус японского Голливуда. Ленту покажут во всех кинотеатрах страны.

— Это первый украинский мюзикл по новейшей истории, получивший международное признание, — говорит председатель Госкино Филипп Ильенко, 41 год. - Создан при поддержке государства. Это весомое доказательство того, что обновленные украинские фильмы и культура интересны миру.

На рассмотрение отборочной комиссии фестиваля в этом году прислали более 1200 фильмов со всего мира. В конкурсной программе игрового кино "Гуцулка Ксеня" была одной из пяти картин. Награду режиссеру 53-летней Елене Демьяненко вручила звезда японского кино Каори Момои, 68 лет.

Комедийный мюзикл "Гуцулка Ксеня" сняли на основе оперетты композитора Ярослава Барнича 1938 года. Действие происходит в 1939-м в карпатском селе Ворохта, нынешняя Ивано-Франковщина. В отель "Оселя Говерла" из США приезжает американец украинского происхождения Яро. Ищет украинку, чтобы жениться. Так воплотит завещание отца и получит в наследство миллион долларов. Главные роли исполнили 18-летняя Варвара Лущик и американец украинского происхождения Максим Лозинский. Фильм снимали в Киеве, на киностудии им. Александра Довженко, в Карпатах и на Житомирщине.